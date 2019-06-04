Политика
Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше ПорошенкоТАСС 09:25
Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Здоровье
Псковские медики пообещали лежачим больным переносной аппарат УЗИ
Для лежачих больных, которые не могут выйти из дома и пройти обследование в медицинском учреждении, пообещали решить вопрос с переносным аппаратом УЗИ.
Обновлено в 09:24
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Рекордная жара ожидается в Москве в выходные
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов
Первое уголовное дело возбуждено после майских протестов в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика
США усилили санкции в отношении Кубы
США ужесточили санкции в отношении Кубы — запретили групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.
Обновлено в 09:24
Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой
Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Общество
Генпрокурор указал на нарушения в ходе мусорной реформы
В каждом третьем регионе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратурой выявлены нарушения при начислении платы за вывоз мусора, - заявил 4 июня генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает информационный портал panram.ru.
Обновлено в 11:06
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Валерия осудила Алсу за участие ее дочери в «Голос. Дети»
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Мужчина прорвался сквозь толпу фанатов, чтобы поцеловать Майли Сайрус
Обновлено вчера в 06:28
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 10:28
Авто
Компания Kia представит в июне новый кроссовер Seltos
В конце июня текущего года Kia Seltos будет официально представлен в Корее. В Российскую Федерацию новый кроссовер приедет в 2020 году.
Обновлено в 06:06
Общество
Галкин раскрыл причину своего отсутствия в жюри КВН
Обновлено в 10:28
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» вышла замуж за возлюбленного, который ее избил
Звезда "Дома-2" Ольга Жарикова вышла замуж за своего молодого человека Виктора Соловьева, хотя еще совсем недавно она обвиняла его в агрессивном поведении.
Обновлено в 10:02
Религия
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, который завершил священный месяц Рамадан.
Обновлено в 05:45
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Политика
Трамп задремал во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 11:36