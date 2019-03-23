Политика

Зеленский заявил, когда вернет КрымТВ Центр 03:54

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не знает, как вернуть Крым Украине, но предполагает, что это может произойти после смены власти в России. "Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России", - сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.
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Он также добавил, что на Украине необходимо создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму, который должен показывать "реальную украинскую жизнь", передает РИА "Новости"
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Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.
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Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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