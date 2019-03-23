Политика
Зеленский заявил, когда вернет КрымТВ Центр 03:54
Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не знает, как вернуть Крым Украине, но предполагает, что это может произойти после смены власти в России. "Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России", - сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.
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с чего всё началось
Он также добавил, что на Украине необходимо создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму, который должен показывать "реальную украинскую жизнь", передает РИА "Новости".Газета.Ru02:14
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Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
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Как сообщает клуб в своем твиттере, 42-летний защитник подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
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Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.
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Происшествия
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Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб
Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на вызов о краже из магазина. При виде полицейских вор попытался сбежать.
Обновлено в 09:31
Происшествия
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Обновлено в 10:08
Политика
Захарова назвала безответственным заявление Трампа о Голанских высотах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление президента США Дональда Трампа, который публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено вчера в 07:25
Автоспорт
Жан-Эрик Вернь одержал победу на этапе Формулы E в Санье
Действующий чемпион электрической серии Формула E Жан-Эрик Вернь отпраздновал первую победу в сезоне-2018/2019, выиграв шестой этап, который состоялся в городе Санья на китайском острове Хайнань.
Обновлено в 04:41
Игры
Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony
Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.
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Происшествия
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Обновлено в 02:49
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Общество
В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ
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Экономика
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Спорт
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Италия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве
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Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
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Музыка
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Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
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Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
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Спорт
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Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
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Спорт
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Российская фигуристка Алина Загитова, заполучив золото чемпионата мира в Японии, подверглась тщательной проверке на допинг, передает ТАСС.
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