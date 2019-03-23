Зеленский заявил, когда вернет КрымТВ Центр 03:54

с чего всё началось

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не знает, как вернуть Крым Украине, но предполагает, что это может произойти после смены власти в России. "Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России", - сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

Культура Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт» Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.

Хоккей 42-летний Хара подписал новый контракт с «Бостоном» Как сообщает клуб в своем твиттере, 42-летний защитник подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .

Происшествия Кемеровский суд запретил полицейскому носить бороду Полицейский сообщил суду, что в законах РФ не прописано необходимое отсутствие бороды у сотрудников правоохранительных органов.

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали после возвращения из путешествия.

Происшествия ФСБ выявила причастность сектантов к хищению средств гособоронзаказа Масштабная операция, связанная с хищениями выделенных на гособоронзаказ денег, прошла сразу в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.

Происшествия Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на вызов о краже из магазина. При виде полицейских вор попытался сбежать.

Происшествия В Казани задержали активиста во время круглого стола об изоляции Рунета Сегодня в Казани сотрудники полиции нагрянули в гостиницу "Волга", где проходил круглый стол на тему изоляции российского интернета, где задержали казанского активиста Никита Храмов, сообщает "Казанский репортер".

Политика Захарова назвала безответственным заявление Трампа о Голанских высотах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление президента США Дональда Трампа, который публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами.

Автоспорт Жан-Эрик Вернь одержал победу на этапе Формулы E в Санье Действующий чемпион электрической серии Формула E Жан-Эрик Вернь отпраздновал первую победу в сезоне-2018/2019, выиграв шестой этап, который состоялся в городе Санья на китайском острове Хайнань.

Игры Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.

Происшествия В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).

Экономика Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.

Спорт Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.