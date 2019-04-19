Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за ПорошенкоРИА Новости 12:07

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за действующего главу государства Петра Порошенко, но ошибся.

Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко

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