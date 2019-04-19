Политика
Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за ПорошенкоРИА Новости 12:07
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за действующего главу государства Петра Порошенко, но ошибся.
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Неолимпийские игры в «Олимпийском»: как проходили дебаты кандидатов в президенты Украины
Комсомольская правда15:17
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«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
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Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде
Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Наука
Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay
Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено 17 апреля в 13:11
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 09:04
Авто
ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД
ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:10
Транспорт
Парад ретротрамваев пройдет на Чистопрудном бульваре в Москве
Ежегодный парад ретротрамваев, приуроченный к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу на Чистопрудном бульваре.
Обновлено в 17:24
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Интернет
Facebook хранил миллионы паролей к Instagram в открытом виде
Facebook случайно "похитил" данные контактов из 1,5 млн почтовых ящиков читайте также Как обнаружил в марте этого года исследователь в области компьютерной безопасности Брайан Кребс, Facebook из-за сбоя хранил многие пароли незашифрованными ещё с 2012-го года.
Обновлено вчера в 23:35
Наука
Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации
Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В Забайкалье в результате пожаров пострадали 17 человек
В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:32
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Культура
В США умерла известный демонолог Лоррейн Уоррен, пишут СМИ
Исследовательница паранормальных явлений из США Лоррейн Уоррен, чья работа вдохновила создателей серии фильмов ужасов "Заклятие", ушла из жизни в возрасте 92 лет, сообщает портал TMZ.
Обновлено в 19:25
Авто
УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком
Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено в 18:00
Космос
Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики
Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Происшествия
В США задержали подозреваемого в нападении на посольство КНДР в Испании
Власти США задержали мужчину, ранее служившего в морской пехоте, которого подозревают в нападении на посольство КНДР в испанском Мадриде в феврале 2019 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:00
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 17:02
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа
Армия Израиля нанесла удар по позициям ХАМАС в ответ на стрельбу в секторе Газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:16
Политика
Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте
Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Общество
В астраханскую колонию ввели спецназ
УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Наука
Физики из Швейцарии превратили кипяток в лед, не тратя на это энергии
Европейские ученые создали "магическую" установку, которая может превращать кипяток в лед или охлаждать горячие предметы, не тратя на то энергии и не нарушая второе начало термодинамики.
Обновлено в 14:41
Общество
В России появятся частные кладбища
Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40