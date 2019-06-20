Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь странеРИА Новости 09:45

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский убедил олигархов восстанавить Донбасс

Газета.Ru16:21

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

РИА Новости09:45

Зеленский рассказал о договорённостях с олигархами по Донбассу

News.ru12:58

Зеленский рассказал, какие проекты будут финансировать ведущие олигархи

REGNUM12:38

Зеленский: Коломойский вложит в Донбасс очень большие деньги, но еще не знает об этом

Коммерсантъ10:31

Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами

Lenta.ru10:30

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Российская газета14:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Футбол

Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».
Обновлено в 13:22
Экономика

Российские атомщики начали работы на месте АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Возведение хозяйственных и производственных построек начали российские атомщики на месте строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 15:39
Гаджеты

В iOS 13 обнаружена опция для слежки за чужими iPhone

В современной iOS 13 обнаружена опция, позволяющая осуществлять слежку за чужими iPhone.
Обновлено в 13:06
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Политика

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии.
Обновлено в 12:40
Происшествия

Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Певица Нюша примеряла кожаное белье

Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Общество

Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
Обновлено в 06:54
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Хоккей

Овечкин получит почти миллионную пенсию

Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 13:29
Политика

Предприниматель из Пензы пожаловался Путину на частые проверки

В четверг, 20 июня, во время прямой линии с Владимиром Путиным к президенту обратился находящийся в студии предприниматель из Пензенской области, руководитель компании «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков.
Обновлено в 08:37
Общество

В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о продлении до трёх лет выплат ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для нуждающихся семей.
Обновлено в 12:58
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Авто

Представлен обновленный кроссовер Cadillac XT5

Американская компания Cadillac представила в Китае обновленную версию кроссовера Cadillac XT5.
Обновлено в 02:35
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Происшествия

«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей

Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Обновлено в 09:33
Финансы

Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

50-летнего Иосифа Пригожина приняли в мушкетеры

Вчера в копилку общственного деятеля добавилась еще одна награда, а точнее орден — его приняли в мушкетеры.
Обновлено в 11:43
Гаджеты

Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с батареями

Компания Apple отзывает ряд ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
Обновлено в 15:56
Политика

Зеленский отменил указ о школьной форме

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Футбол

Экс-тренер «Спартака» не вспоминает о Глушакове

Бывший тренер московского "Спартака" Джорджио Д'Урбано высказался об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова.
Обновлено в 14:44
Энергетика

Цены на нефть на нью-йоркской бирже сегодня выросли более чем на 5%

CNN связывает ситуацию на бирже с опасениями участников рынка в связи с возможным нарушением поставок нефти из района Персидского залива.
Обновлено в 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Михайлович Пинчук
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель, промышленник и меценат, политический деятель, миллиардер. Один из богатейших украинцев, неизменно входящий в топ-10 среди них.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное