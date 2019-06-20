Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь странеРИА Новости 09:45

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
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Зеленский убедил олигархов восстанавить Донбасс

Газета.Ru16:21

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Российская газета14:22

Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами

Lenta.ru10:30

Зеленский рассказал, какие проекты будут финансировать ведущие олигархи

REGNUM12:38

Зеленский: Коломойский вложит в Донбасс очень большие деньги, но еще не знает об этом

Коммерсантъ10:31

Зеленский рассказал о договорённостях с олигархами по Донбассу

News.ru12:58

Зеленский: Коломойский будет инвестировать в Донбасс, но «не знает об этом»

РИА Новости09:50
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Политика

Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Здоровье

Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области

Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено в 15:31
Авто

Волгоградец отсудил 20 млн рублей за плохое кресло своего кроссовера

В декабре 2017 года Альвидас Рубис купил у волгоградского дилера ООО «Арконт ЯЛР» кроссовер Range Rover Velar по цене 6 415 700 рублей.
Обновлено в 15:29
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Политика

МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота

Обновлено в 17:46
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Армия и оружие

Иран опубликовал видео пуска ракеты по американскому беспилотнику

Обновлено в 14:05
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Экономика

«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии

«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Политика

Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист

Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Происшествия

На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Политика

Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом

Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Теннис

Маррей выиграл в своём первом матче за полгода после операции на бедре

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей провёл свой дебютный матч с января нынешнего года после травмы бедра и перенесённой операции.
Обновлено в 15:47
Авто

Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Политика

Президент Чехии призвал отменить антироссийские санкции

Президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером на пражском телеканале TV Barrandov, выразил мнение, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу развития сотрудничества с Россией в период действующих санкций смягчились.
Обновлено в 16:08
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Общество

Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин

Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет.
Обновлено в 08:28
Финансы

Инвесторы из Британии и США скупили около 86% евробондов России

Основными покупателями доразмещенных долларовых евробондов России стали инвесторы из Великобритании и США, сообщает российский Минфин.
Обновлено в 15:50
Гаджеты

Необычную камеру нового ASUS ZenFone 6 испытали на прочность

Необычную камеру нового ASUS ZenFone 6 испытали на прочность и тесты прошли успешно.
Обновлено в 16:46
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Общество

Детские сады Москвы начнут принимать детей от 2 лет 4 месяцев с июля

Детские сады в большинстве районов столицы начнут принимать в группы детей от 2 лет 4 месяцев, нововведение вступит в силу 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову

Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.
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Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

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Филарет восстановил Киевский патриархат

Обновлено в 10:15
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