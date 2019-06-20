Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь странеРИА Новости 09:45

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
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Зеленский рассказал, какие проекты будут финансировать ведущие олигархи

REGNUM12:38

Зеленский убедил олигархов восстанавить Донбасс

Газета.Ru16:21

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Российская газета14:22

Зеленский рассказал о договорённостях с олигархами по Донбассу

News.ru12:58

Олигархи пообещали Зеленскому помочь в развитии Украины

Известия15:43

Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами

Lenta.ru10:30

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

РИА Новости09:45
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Политика

Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Политика

Китай пообещал помочь КНДР в вопросах безопасности

Обновлено в 20:08
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Общество

Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства

Продюсер Бари Алибасов может оставить своего сына Бари-младшего без наследства.
Обновлено в 06:20
Общество

Путин рассказал об увеличении пособия на детей от полутора лет

Помощь будет оказана семьям с доходом в размере двух прожиточных минимумов в месяц. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:39
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.
Обновлено в 20:21
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза

Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:53
Здоровье

В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных

В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным».
Обновлено в 20:39
Общество

Детские сады Москвы начнут принимать детей от 2 лет 4 месяцев с июля

Детские сады в большинстве районов столицы начнут принимать в группы детей от 2 лет 4 месяцев, нововведение вступит в силу 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 15:06
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина

В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Общество

СК начал проверку в Красноярске сразу после жалобы Путину

Обновлено в 07:41
Политика

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Общество

Спрос на платья для выпускного вечера вырос за год на 8%

Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Технологии

Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet.
Обновлено в 17:02
Общество

СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России

Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Наука

Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли

Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Путин назвал условие для возможности Грудинина стать премьер-министром

Президент РФ Владимир Путин во время одноименной «Прямой линии» 20 июня объяснил, что нужно Павлу Грудинину для назначения на пост премьера.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Авто

Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок

Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 19:11
Политика

Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным

Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено в 09:34
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Виктор Михайлович Пинчук
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель, промышленник и меценат, политический деятель, миллиардер. Один из богатейших украинцев, неизменно входящий в топ-10 среди них.
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