Политика
Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряковНародные новости 05:43
Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами". Соответствующее заявление глава государства сделал на странице в социальной сети "Твиттер".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки
Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
США призвали Германию отправить войска в Сирию
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Общество
Богатейший человек в мире Безос развелся с женой: история пары
Создатель крупнейшего в мире онлайн-магазина выплатил своей экс-супруге Маккензи Безос более 38 миллиардов долларов в качестве отступных, после чего та займет третью позицию в списке самых богатых женщин мира.
Обновлено в 06:35
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Обновлено вчера в 19:02
Здоровье
В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов
В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
Обновлено в 05:26
Футбол
В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука
Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Футбол
Гончаренко: Чалов превратился в лидера ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне «Лена-Восточная - Предленский» Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Политика
Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму
Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Баскетбол
«Зенит» покинул защитник Арманд
"Зенит" покидает американский защитник Шон Арманд, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено вчера в 04:29
Общество
На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек
Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Во Флориде произошел взрыв в торговом центре
Сегодня в торговом центре The Fountains 83-тысячного городка Планштейн, который находится в южной части полуострова Флорида, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
На стройке на северо-востоке Москвы погиб рабочий
Обновлено в 06:31