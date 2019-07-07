Политика

Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряковНародные новости 05:43

Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами". Соответствующее заявление глава государства сделал на странице в социальной сети "Твиттер".
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Зеленский рассказал о мечте обнять моряков

Телеканал 360°07:10

Зеленский: «Мы работаем днём и ночью, чтобы вернуть пленных моряков»

Аргументы недели06:22

Зеленский рассказал о работе по возвращению украинских моряков

ФАН05:14

Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряков

Народные новости05:43

Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков

RT на русском04:48

Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению моряков из России

РБК04:40

Зеленский сделал заявление по украинским морякам

Газета.Ru04:09
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Кино

СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса

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Армия и оружие

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:13
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки

Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

США призвали Германию отправить войска в Сирию

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
Политика

ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Общество

Богатейший человек в мире Безос развелся с женой: история пары

Создатель крупнейшего в мире онлайн-магазина выплатил своей экс-супруге Маккензи Безос более 38 миллиардов долларов в качестве отступных, после чего та займет третью позицию в списке самых богатых женщин мира.
Обновлено в 06:35
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Финансы

Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:22
Политика

Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства БАМа

Обновлено в 06:22
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Обновлено вчера в 19:02
Здоровье

В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов

В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.
Обновлено в 05:26
Футбол

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука

Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Футбол

Гончаренко: Чалов превратился в лидера ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне «Лена-Восточная - Предленский» Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Политика

Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму

Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Баскетбол

«Зенит» покинул защитник Арманд

"Зенит" покидает американский защитник Шон Арманд, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено вчера в 04:29
Общество

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
Обновлено в 06:28
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Во Флориде произошел взрыв в торговом центре

Сегодня в торговом центре The Fountains 83-тысячного городка Планштейн, который находится в южной части полуострова Флорида, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

На стройке на северо-востоке Москвы погиб рабочий

Обновлено в 06:31
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева спасла начальника Рижского вокзала от увольнения

Обновлено в 06:17
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