Политика
Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряковНародные новости 05:43
Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами". Соответствующее заявление глава государства сделал на странице в социальной сети "Твиттер".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
В Совфеде ответили на резолюцию ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Накануне Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в воскресенье принял резолюцию с призывом к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:14
Наука
В Китае найдены древние деформированные черепа
Ученые, которые обнаружили необычную находку, предполагают, что древние люди намеренно изменяли фактуру своего черепа.
Обновлено 05 июля в 18:44
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Игры
В этом году Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4
Пользователь Reddit обратил внимание на то, что в январе этого года Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 (diablo4.com), который «гулял» по чужим рукам ещё с 2002 года.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Самолет МС-21 испытают с двигателем ПД-14
Отмечается, что один из этих аппаратов будет проходить испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 08:29
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено 05 июля в 17:28
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Трамп оправдался за свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свое заявление о том, что участники Американской войны за независимость в XVIII веке якобы сражались за аэропорты.
Обновлено в 08:20
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика
Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 08:15
Наука
Ученые будут наблюдать за нерпами в Байкале с помощью спутниковых радиомаяков
Российские ученые в начале июля отправляются в экспедицию, в которой проведут исследование обитающей в озере Байкал популяции нерпы (пресноводного тюленя).
Обновлено 05 июля в 11:15
Авто
BMW презентовал юбилейный R nineT
В преддверии 50-летия начала производства мотоциклов на заводе Шпандау в Берлине BMW Motorrad показал специальную версию R nineT /5. Технических доработок байку не досталось, а все отличия от стандартного исполнения заключаются во внешней отделке.
Обновлено в 04:00
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу
До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
Обновлено в 10:02
Единоборства
Глава UFC не заинтересован в реванше Джонс — Сантос
Обновлено в 01:59
Политика
Зеленский назначил главу Луганской области
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской области. Данный указ выложен на официальном сайте главы государства.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37