Политика

Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряковНародные новости 05:43

Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами". Соответствующее заявление глава государства сделал на странице в социальной сети "Твиттер".
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Зеленский заявил о круглосуточной работе по возвращению украинских моряков

Ведомости08:09

Зеленский рассказал о мечте обнять моряков

Телеканал 360°07:10

Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков

RT на русском04:48

Зеленский рассказал о работе по возвращению украинских моряков

ФАН05:14

Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряков

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РБК04:40

Зеленский сделал заявление по украинским морякам

Газета.Ru04:09
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