Политика
Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряковНародные новости 05:43
Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами". Соответствующее заявление глава государства сделал на странице в социальной сети "Твиттер".
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Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны
Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 08:05
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Россию и режим Асада обвинили в гибели сирийцев в Идлибе
Атаки правительственных войск Сирии, проводимые с конца апреля при поддержке России в Идлибской зоне деэскалации, стали причиной гибели 544 мирных жителей, в том числе 130 детей.
Обновлено в 10:53
Политика
В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды
Ранее Гетманцев предложил возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу, указав, что идея с отключением водоснабжения крымчан является неконструктивной.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Два игрока НХЛ арестованы полицией за драку у ночного клуба
Нападающий "Коламбуса" Сонни Милано и форвард "Колорадо" Эй-Джей Грир были арестованы в воскресенье, 7 июля, за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.
Обновлено в 10:38
Культура
Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:13
Происшествия
Задержанных в Мексике россиян выслали из страны
Граждан РФ задержали в аэропорту Канкуна из-за претензий миграционных властей.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.
Обновлено в 08:35
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Футбол
Маротта: «Пока что переход Икарди в „Юве“ исключен»
Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта порассуждал о будущем Мауро Икарди.
Обновлено в 11:40
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Общество
Рэпер L’One подал на Тимати и Black Star иск в суд
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Единоборства
Аскрен был нокаутирован в UFC уже на 5-й секунде боя
В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере.
Обновлено в 01:47