Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами". Соответствующее заявление глава государства сделал на странице в социальной сети "Твиттер".

Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряков

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