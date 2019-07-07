Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами". Соответствующее заявление глава государства сделал на странице в социальной сети "Твиттер".

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