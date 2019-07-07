Политика
Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряковНародные новости 05:43
Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами". Соответствующее заявление глава государства сделал на странице в социальной сети "Твиттер".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено вчера в 04:11
Политика
МИД Германии отреагировал на заявление Ирана по обогащению урана
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Иран объявил о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Экономика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Политика
МВД решило депортировать беженца из Того
Управление МВД по Брянской области решило депортировать пытавшегося получить убежище в России в течение пяти лет беженца из Того Бозобэйиду Батому.
Обновлено в 11:21
Политика
Кудрин прокомментировал свой «дрейф в сторону Глазьева»
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал замечание Владимира Путина о его "дрейфе в сторону Глазьева".
Обновлено в 06:09
Происшествия
Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем
Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса
Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Трое участников акций против храма в Екатеринбурге пожаловались в ЕСПЧ
После акций протеста власти Екатеринбурга отказались от планов строить храм в сквере около Театра драмы.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Общество
Раскрыта история советского самолета в лесах под Петербургом
Обновлено в 11:33
Происшествия
Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
Семилетняя девочка, доставленная из Ингушетии в Москву, до сих пор находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске
В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Улучшенная версия флагмана от Meizu рассекречена в интернет-магазине
В крупнейшем китайском интернет-магазине Taobao появилась страничка модели с информацией о некоторых характеристиках.
Обновлено в 12:06
Политика
В Греции подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов
В парламент Греции по итогам досрочных парламентских выборах могут пройти семь партий, консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получит 158-160 мест в 300-местном парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют данные опросов избирателей на 17.30 на выходе из избирательных участков, поступившие в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 11:31
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимума с момента инаугурации
Рейтинг американского лидера Дональда Трампа достиг максимального значения с момента официального вступления президента в должность.
Обновлено в 12:45
Авто
Audi может отказаться от сенсорных экранов в автомобилях
Ведущий дизайнер немецкой компании Audi Марк Лихте высказал мнение, что течение 10 лет в современных автомобилях перестанут внедрять привычные сенсорные дисплеи.
Обновлено в 12:03
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Политика
ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с нацизмом
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил резолюцию "О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью", предложенную Россией.
Обновлено в 09:22