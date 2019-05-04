Политика
Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 маяРИА Новости 08:05
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать депутатам провести инаугурацию 19 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Футбол
ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно
Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».
Обновлено в 14:11
Футбол
«Зенит» отпразднует чемпионство с болельщиками в Пулково
"Зенит" пригласил болельщиков в аэропорот "Пулково-2" отпраздновать победу в чемпионате России-2018/19.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады
Во время общения с представителями СМИ после встречи с главами фракций Верховной рады Украины новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о роспуске парламента, для этого пока нет полномочий.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Глава ПНС Ливии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил о "больших перспективах" для сотрудничества с Москвой.
Обновлено в 13:44
Футбол
СПАЛ разгромил «Кьево» на выезде
В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.
Обновлено в 13:55
Общество
На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм
На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку
В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол
Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии
Юношеская сборная России стартовала на Евро-2019.
Обновлено в 10:52
Авто
BMW назвала дату презентации модели 8 Series Gran Coupe
Баварский автопроизводитель опубликовал тизер, на котором анонсировал дебют новой модели — купе BMW 8 Series Gran Coupe.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Футбол
Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча
Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Корпорация Lockheed Martin предложила новую компоновку F-35
Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, корпорация Lockheed Martin предложила новую компоновку внутренних отсеков истребителей F-35A и F-35C.
Обновлено в 10:14
Общество
Все на пляж! 27-градусная жара придет в Нижний Тагил
Пик жары придётся на вторник, 7 мая. В этот день, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит до +27 градусов.
Обновлено в 12:28