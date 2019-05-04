Политика

Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 маяРИА Новости 08:05

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать депутатам провести инаугурацию 19 мая.
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Зеленский предложил провести свою инаугурацию 19 мая

Интерфакс10:29

Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая

РИА Новости08:05

Зеленский заявил, что дату его инаугурации определят 14 мая

ТАСС10:24

Зеленский рассказал, когда станет известна дата инаугурации

RT на русском10:14

Раду пока не распускают, инаугурацию нового президента обсудят 14 мая

Вести.Ru10:56

Решение о дате инаугурации Владимира Зеленского Верховная рада примет на заседании 14 мая

Эхо Москвы11:30

Зеленский требует инаугурацию уже 19 мая, чтобы распустить Раду

Газета.Ru08:44
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Футбол

ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».
Обновлено в 14:11
Футбол

«Зенит» отпразднует чемпионство с болельщиками в Пулково

"Зенит" пригласил болельщиков в аэропорот "Пулково-2" отпраздновать победу в чемпионате России-2018/19.
Обновлено в 14:05
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады

Во время общения с представителями СМИ после встречи с главами фракций Верховной рады Украины новоизбранный глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о роспуске парламента, для этого пока нет полномочий.
Обновлено в 10:25
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Депутат Госдумы Ионин объяснил стрельбу из автомата в Камышлове

Обновлено в 14:14
Происшествия

Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне

Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Политика

В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Глава ПНС Ливии рассказал о перспективах сотрудничества с Россией

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил о "больших перспективах" для сотрудничества с Москвой.
Обновлено в 13:44
Футбол

СПАЛ разгромил «Кьево» на выезде

В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.
Обновлено в 13:55
Общество

На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм

На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции

Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Политика

Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины ушел в отставку

В апреле 2019 года руководство Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщило, что доля украинского языка в эфире национальных телеканалов и радиостанций продолжает возрастать.
Обновлено в 07:27
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол

Юношеская сборная России стартовала с поражения от Исландии

Юношеская сборная России стартовала на Евро-2019.
Обновлено в 10:52
Авто

BMW назвала дату презентации модели 8 Series Gran Coupe

Баварский автопроизводитель опубликовал тизер, на котором анонсировал дебют новой модели — купе BMW 8 Series Gran Coupe.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Футбол

Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча

Напомним, матч завершился со счетом 1:1, на гол грозненцев в концовке ответил выстрелом Себастьян Дриусси.
Обновлено в 11:56
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Корпорация Lockheed Martin предложила новую компоновку F-35

Как передает "Warspot" со ссылкой на портал breakingdefense.com, корпорация Lockheed Martin предложила новую компоновку внутренних отсеков истребителей F-35A и F-35C.
Обновлено в 10:14
Общество

Все на пляж! 27-градусная жара придет в Нижний Тагил

Пик жары придётся на вторник, 7 мая. В этот день, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит до +27 градусов.
Обновлено в 12:28
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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