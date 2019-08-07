Политика
Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в ДонбассеКоммерсантъ 04:23
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.
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Транспорт
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Общество
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Экономика
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Обновлено вчера в 12:54
Общество
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Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 18:26
Политика
Российский флаг стал причиной украинского скандала в Испании
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Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
В Японии не приняли протест России по вопросу южных Курил
Генсек кабмина Японии Есихидэ Суга заявил, что власти страны не принимают протест России, в котором Москва отметила недопустимость претензий Токио к посещению Южных Курильских островов российскими чиновниками.
Обновлено в 06:08
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Революционная система охлаждения зданий создана специалистами из Университета штата Нью-Йорк в Баффало.
Обновлено вчера в 06:10
Общество
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В Нижнем Новгороде завершился второй международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest.
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Выяснилось, что больше всего россиянам нужны деньги на хорошие продукты - такой ответили 77% опрошенных.
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Вандалы похитили камень с могилы лидера Joy Division Йена Кёртиса
С могилы лидера группы Joy Division Йена Кёртиса пропал один из мемориальных камней, сообщает The Guardian.
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