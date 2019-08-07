Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам Зеленского, речь шла о гибели четырех украинских военных в Донбассе.

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

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