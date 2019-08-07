Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу ДонбассаВести.Ru 05:07
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам Зеленского, речь шла о гибели четырех украинских военных в Донбассе.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует утвердить положение, согласно которому будет упрощена процедура получения разрешения на посещение полуострова Крым.
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В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
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Глава ЛНР пригласил Зеленского на переговоры в Луганск
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Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Политика
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Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что Госдума собирается провести расследование о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела России.
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Тренера женской сборной России по волейболу обвинили в расизме
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Цена на золото резко выросла впервые за шесть лет
Цена на золото резко выросла впервые за шесть лет Желтый металл подорожал на фоне конфликта США и Китая.
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Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
В Твери были уволены все водители трамваев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.
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ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
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Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
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