Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу ДонбассаВести.Ru 05:07

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. По словам Зеленского, речь шла о гибели четырех украинских военных в Донбассе.
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