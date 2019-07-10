Политика

Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналуLenta.ru 10:03

Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи. Идею телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе Зеленский.
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Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

News.ru10:35

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

Московский Комсомолец10:01

Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение

РИА Новости10:09

Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналу

Lenta.ru10:03

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

ТК Звезда10:32

Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ

Газета.Ru09:32

Зеленский заявил, что не допустит монополии пророссийских сил на телевидении

ТАСС09:12
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Экономика

PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн

PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Игры

Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы

Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 08:40
Футбол

Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Эксперт оценил концепцию нового российского авианосца

Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.
Обновлено в 10:40
Футбол

Футболист «Краснодара» Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок

Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон был прооперирован. Теперь ему предстоит "долгий и сложный процесс восстановления".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Располневшую звезду сериала «СашаТаня» перестали узнавать

Обновлено в 05:45
Происшествия

ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев

Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:19
Происшествия

В правительстве Якутии силовики проводят обыски

В здании правительства Якутии 10 июля прошли обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ республики.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

«Почта России» выпустила конверты с портретом Магомеда Нурбагандова

Обновлено в 09:00
Политика

Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям

Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.
Обновлено в 09:18
Политика

Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»

По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Экономика

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Экономика

МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI

Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Политика

В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:36
Общество

Возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными могут снизить

По словам авторов инициативы, в настоящее время подростки в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными даже в случаях совершения данных преступлений группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете.
Обновлено в 10:48
Футбол

ЦСКА сменил конечного бенефициара

Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22
Политика

Меркель в третий раз затрясло на публике

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Авто

Кабриолет BMW M4 впервые замечен на тестах

Ожидается, что премьера кабриолета BMW M4 состоится ближе к середине будущего года.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика

Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год

Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Ленобласти обнаружили останки красноармейцев советско-финской войны

У поселка Медянка Ленинградской области военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и члены поискового отряда "Советский патриот" обнаружили останки красноармейцев времен советско-финской войны.
Обновлено в 07:41
Кино

Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Политика

Вильнюс собирается заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва

Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению (ЛКРТВ, LRTK) постановила запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik Литва из-за якобы нарушения авторского права, сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 09:00
Культура

Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT

Истекли сутки, предоставленные российской стороной Лондону, в течение которых Москва потребовала от Великобритании предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik отказали в аккредитации на "Глобальную конференцию по свободе СМИ", при этом объяснений от британской стороны так и не последовало.
Обновлено в 10:59
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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