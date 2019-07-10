Политика
Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналуLenta.ru 10:03
Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи. Идею телемарафона раскритиковали многие политики в Киеве, в том числе Зеленский.
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Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Игры
Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы
Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 08:40
Футбол
Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Эксперт оценил концепцию нового российского авианосца
Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН оценил концепцию нового российского неатомного авианосца.
Обновлено в 10:40
Футбол
Футболист «Краснодара» Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок
Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон был прооперирован. Теперь ему предстоит "долгий и сложный процесс восстановления".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Располневшую звезду сериала «СашаТаня» перестали узнавать
Обновлено в 05:45
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:19
Происшествия
В правительстве Якутии силовики проводят обыски
В здании правительства Якутии 10 июля прошли обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ республики.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.
Обновлено в 09:18
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Общество
Возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными могут снизить
По словам авторов инициативы, в настоящее время подростки в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными даже в случаях совершения данных преступлений группой лиц в отношении нескольких животных в присутствии малолетних с применением садистских методов и трансляцией в интернете.
Обновлено в 10:48
Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициара
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба.
Обновлено в 09:22
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Авто
Кабриолет BMW M4 впервые замечен на тестах
Ожидается, что премьера кабриолета BMW M4 состоится ближе к середине будущего года.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Ленобласти обнаружили останки красноармейцев советско-финской войны
У поселка Медянка Ленинградской области военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа и члены поискового отряда "Советский патриот" обнаружили останки красноармейцев времен советско-финской войны.
Обновлено в 07:41
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Политика
Вильнюс собирается заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению (ЛКРТВ, LRTK) постановила запретить доступ к сайту новостного агентства Sputnik Литва из-за якобы нарушения авторского права, сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 09:00
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Истекли сутки, предоставленные российской стороной Лондону, в течение которых Москва потребовала от Великобритании предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik отказали в аккредитации на "Глобальную конференцию по свободе СМИ", при этом объяснений от британской стороны так и не последовало.
Обновлено в 10:59