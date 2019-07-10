Политика

Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидениеРИА Новости 10:09

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит никому в стране монополизировать телевизионное пространство, и пообещал, что "никаких информационных монополий не будет", этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания новой Рады.
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В Госдуме оценили реакцию Зеленского на ситуацию с NEWSONE

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Зеленский потребовал разобраться с монополией российских сил на ТВ

Газета.Ru09:32

Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение

РИА Новости10:09
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

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В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию

В Иванове запустили вторую очередь мусоросортировочного завода мощностью 100 тысяч тонн в год.
Обновлено в 14:15
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Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
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Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

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Наука

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Получается, что люди современного типа появились здесь более 200 тысяч лет назад, но вовсе не вытеснили неандертальцев, как 40 тысяч лет назад.
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Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В Петербурге пытались поджечь чиновника при демонтаже незаконного кафе

Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь.
Обновлено в 03:23
Авто

В РФ средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Обновлено в 05:02
Футбол

Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки

Сборная Сенегала вышла в полуфинал Кубка африканских наций 2019 года. В четвертьфинале сенегальцы обыграли команду Бенина.
Обновлено в 14:09
Происшествия

Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна

10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Обновлено в 10:05
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Экономика

Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд

Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Политика

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Футбол

Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»

В сезоне-2018/19 сын легендарного румынского нападающего Георге Хаджи провел 39 матчей за "Вииторул", забив 14 мячей во всех турнирах, а так же завоевал с командой кубок страны.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.
Обновлено в 15:54
Космос

Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»

Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Теннис

Теннисист Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

Обновлено в 14:39
Технологии

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Политика

Активисты пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина

Несколько десятков человек пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа.
Обновлено в 15:21
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Дима Билан показал свой новый клип «Про белые розы»

Обновлено в 05:59
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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