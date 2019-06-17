Политика

Зеленский назвал условия возвращения к «нормандскому формату»News.ru 12:15

Условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе.
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Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Говорит Москва12:43

Зеленский признал неготовность Украины к диалогу с ДНР и ЛНР

Известия12:33

Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»

РИА Новости12:07

Зеленский назвал условия возвращения к нормандскому формату

RT на русском12:48

Зеленский назвал условия возобновления переговоров в «нормандском формате»

Московский Комсомолец12:38

Зеленский назвал условия возвращения к «нормандскому формату»

News.ru12:15

Зеленский обозначил шаги, необходимые для возвращения к работе нормандского формата

ТАСС12:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон

Зеленский продиктовал Путину условия по Донбассу

Вести.UZ12:57
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:54
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Хоккей

Карлссон и «Сан-Хосе» заключили новый контракт

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подписал с командой новый восьмилетний контракт.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото

Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Футбол

Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине»

Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».
Обновлено в 12:23
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Здоровье

Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Авто

Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen

Несостоявшиеся покупатели решили, что раз дилер был официальный, то и отвечать за его действия должно представительство Volkswagen в России, которое выдало ему лицензию на осуществление деятельности.
Обновлено в 12:46
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Политика

Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп Бобков

Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го политического управления КГБ генерал армии Филипп Бобков умер в Москве на 94-м году жизни.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России

Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Общество

Блогер Badcomedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашение

Обновлено в 12:42
Экономика

Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Обманувший Алибасовых с котом мошенник вернул часть денег

Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Кино

Первым лауреатом фестиваля экранизаций «Читка» станет Глеб Панфилов

Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", передаёт ТАСС.
Обновлено в 11:09
Общество

Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки

Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 12:49
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Политика

В Крыму оценили желание бывших крымчан стать гражданами России

Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе счел закономерным желание родившихся на полуострове украинцев получить гражданство России.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Здоровье

В Тамбовской области выявлена вспышка бруцеллёза у коров

От одного человека к другому бруцеллёз не передаётся.
Обновлено в 08:55
Общество

Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году

Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Изуродовавшему 19 человек косметологу вынесли приговор

Обновлено в 11:20
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России

Xiaomi только что представила в России 55- и 43-дюймовые смарт-телевизор Mi TV 4S, а также более простой 32-дюймовый Mi TV 4A, работающие под управлением ОС Android TV.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 10:33
Интернет

Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов

По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.
Обновлено в 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
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