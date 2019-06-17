Зеленский назвал условия возвращения к «нормандскому формату»News.ru 12:15

Условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе.

Энергетика Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

Общество Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.

Хоккей Карлссон и «Сан-Хосе» заключили новый контракт Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подписал с командой новый восьмилетний контракт.

Шоу-бизнес Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.

Футбол Бывший нападающий «Зенита» Долгов находится на просмотре в «Рубине» Футболист находится на просмотре в казанской команде, сообщает официальный твиттер «Рубина». Долгов — воспитанник академии «Зенита».

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.

Здоровье Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.

Авто Обманутые покупатели уже год ждут обещанных автомобилей Volkswagen Несостоявшиеся покупатели решили, что раз дилер был официальный, то и отвечать за его действия должно представительство Volkswagen в России, которое выдало ему лицензию на осуществление деятельности.

Политика Умер бывший первый замглавы КГБ СССР Филипп Бобков Бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го политического управления КГБ генерал армии Филипп Бобков умер в Москве на 94-м году жизни.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Экономика Российские авиакомпании получили рекордный убыток Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.

Шоу-бизнес Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.

Кино Первым лауреатом фестиваля экранизаций «Читка» станет Глеб Панфилов Режиссер Глеб Панфилов станет первым лауреатом кинофестиваля экранизаций "Читка", передаёт ТАСС.

Общество Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки Музыкального продюсера Бари Алибасова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Политика В Крыму оценили желание бывших крымчан стать гражданами России Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе счел закономерным желание родившихся на полуострове украинцев получить гражданство России.

Армия и оружие ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35 Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.

Здоровье Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.

Общество Население Земли увеличится на 2 млрд к 2050 году Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд.

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Гаджеты Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России Xiaomi только что представила в России 55- и 43-дюймовые смарт-телевизор Mi TV 4S, а также более простой 32-дюймовый Mi TV 4A, работающие под управлением ОС Android TV.

Происшествия Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.

Происшествия В Ижевске полицейский получил семь лет за подброс наркотиков Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.