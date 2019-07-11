Политика
Зеленский заявил, что не допустит федерализации УкраиныТАСС 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.
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Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
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При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев старается сделать детство сына Платона счастливым
В последнее время телеведущий хоть и совсем перестал показывать сына Платона, но стал чаще рассказывать о его воспитании и делиться интересными семейными историями.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Парубий назвал Зеленского авантюристом из-за предложения о люстрации
Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал лидера Украины Владимира Зеленского авантюристом из-за его предложения люстрировать всех высших должностных лиц, находящихся у власти во время президентского срока Петра Порошенко.
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Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Суды арестовали активы Абызова на 20 млрд рублей
В июне Преображенский суд Москвы арестовал более 1667 акций АО «Промышленные технологии», принадлежащих Михаилу Абызову.
Обновлено в 11:17
Политика
МИД осудил протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина
В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено в 11:41
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Политика
Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.
Обновлено в 12:37
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Общество
Овны очень энергичны, а Раки могут поддаться лени
Близнецы будут окружены приятной дружелюбной атмосферой. РАК Раки сегодня могут позволить себе полениться.
Обновлено в 08:21
Авто
«Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata
«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
Общество
«Победа» отменила сбор при оплате на сайте банковской картой
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
Обновлено в 13:04
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Политика
Президент освободил от должности губернатора Севастополя
Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".
Обновлено в 11:59
Происшествия
Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога
Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Политика
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Асмус рассказала, как столкнулась с подкожными клещами
В результате на лице Асмус появилось несколько видов подкожных клещей, которые вызывают серьезные воспаления.
Обновлено в 13:49
Экономика
Медведев назвал объём финансирования федеральных программ в 2020 году
В РФ помимо национальных проектов в 2020 году будут действовать 20 федеральных целевых программ (ФЦП), сообщил 11 июля премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 06:27
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено в 05:20