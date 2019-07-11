Политика

Зеленский заявил, что не допустит федерализации УкраиныТАСС 11:15

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.
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Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины

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Интерфакс11:10
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
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Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
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При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
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Парубий назвал Зеленского авантюристом из-за предложения о люстрации

Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал лидера Украины Владимира Зеленского авантюристом из-за его предложения люстрировать всех высших должностных лиц, находящихся у власти во время президентского срока Петра Порошенко.
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В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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В свою очередь, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразил протест из-за планов Москвы устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги в ходе Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

Обновлено в 11:41
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Минтруд предложил новый прожиточный минимум

Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
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Медведев решил снизить НДС на фрукты и ягоды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию.
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Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
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Овны очень энергичны, а Раки могут поддаться лени

Близнецы будут окружены приятной дружелюбной атмосферой. РАК Раки сегодня могут позволить себе полениться.
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Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
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Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменил двухпроцентный сбор за оплату авиабилетов банковской картой на официальном сайте, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.
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Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди

10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
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Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
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Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
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Политика

Президент освободил от должности губернатора Севастополя

Президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает "Россия 24".
Обновлено в 11:59
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Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
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Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
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Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
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Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Молдавский политик
Молдавский политический и государственный деятель. Министр образования Молдавии. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 года. Премьер-министр Молдавии с 8 июня 2019 года.
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