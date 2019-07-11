Политика
Зеленский заявил, что не допустит федерализации УкраиныТАСС вчера в 11:15
Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Ашберн
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.
Обновлено в 00:00
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти
По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 12:48
Наука
Видео смертельного боя двух белых акул поразило Cеть
Ученым удалось заснять на видео сражение двух белых акул, пишет Daily Mail. Ожесточенное сражение двух хищников поразило пользователей Cети.
Обновлено вчера в 20:55
Кино
Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»
Режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер займется съемками третьей части фильма «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами
Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку
Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 15:54
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 00:18
Политика
Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам
Президент США Дональд Трамп выразил свое недоверие к криптовалютам.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку
В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Кино
Rambler Group профинансирует сериал про Остапа Бендера
Ведомости отмечают, что в прокат в кинотеатры сериал про Бендера выйдет, как и другой снятый Средой сериал Гоголь .
Обновлено вчера в 03:34
Общество
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту
Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»
На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено 10 июля в 12:25
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Глава ДНР сообщил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 16:28
Технологии
Завершен 1-й этап цифровизации ПС 220 кВ Благовещенская
ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ "Благовещенская" в Амурской области.
Обновлено вчера в 22:24
Интернет
Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant
Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Лобода продемонстрировала фигуру после скандала с чужим фото
Думаю, подбросить ли ещё дровишек, — написала артистка в своём Instagram, намекая на скандал с чужими фотографиями.
Обновлено вчера в 14:54