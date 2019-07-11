Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

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