Политика

Зеленский заявил, что не допустит федерализации УкраиныТАСС вчера в 11:15

Президент Украины Владимир Зеленский высказался против каких-либо планов по федерализации страны. Это заявление прозвучало в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский сделал заявление по федерализации Украины

Газета.Ruвчера в 13:14

Зеленский высказался против федерализации Украины

Интерфаксвчера в 11:10

Зеленский выступил против навязывания федерализации Украине

РБКвчера в 12:29

Зеленский пообещал не допустить федерализации Украины

RT на русскомвчера в 12:16

Зеленский выступил против федерализации Украины

Московский Комсомолецвчера в 11:32

Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

ТАССвчера в 11:15

Зеленский заявил, что не позволит навязывать планы по федерализации Украины

РИА Новостивчера в 12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Ашберн

Майя Санду встретилась в Киеве с президентом Украины

КП - Молдовавчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Ашберн
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 руб. за доллар на третий квартал и до 63 руб. — на четвертый, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.
Обновлено в 00:00
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро

Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

В Белом доме заговорили о санкциях против Китая за импорт иранской нефти

По сведениям издания, представители американской администрации высокого ранга пришли к согласию по поводу того, что импорт Китаем более 1 млн баррелей иранской нефти в июне этого года стал нарушением американских нефтяных санкций против Тегерана, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие

Полет F-22 сняли из истребителя времен Второй мировой

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 12:48
Наука

Видео смертельного боя двух белых акул поразило Cеть

Ученым удалось заснять на видео сражение двух белых акул, пишет Daily Mail. Ожесточенное сражение двух хищников поразило пользователей Cети.
Обновлено вчера в 20:55
Кино

Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»

Режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер займется съемками третьей части фильма «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами Новые положения закона «О национальной платежной системе» могут привести к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено вчера в 18:31
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 15:54
Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье

Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено вчера в 00:18
Политика

Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам

Президент США Дональд Трамп выразил свое недоверие к криптовалютам.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено вчера в 01:01
Политика

Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку

В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.
Обновлено вчера в 20:58
Кино

Rambler Group профинансирует сериал про Остапа Бендера

Ведомости отмечают, что в прокат в кинотеатры сериал про Бендера выйдет, как и другой снятый Средой сериал Гоголь .
Обновлено вчера в 03:34
Общество

Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту

Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне (МВМС-2019) в Петербурге представили макет нового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин», передает 78.ru.
Обновлено 10 июля в 12:25
Экономика

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Общество

Выявлена доля подвергшихся домашнему насилию россиянок

Обновлено вчера в 22:53
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Глава ДНР сообщил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено вчера в 16:28
Технологии

Завершен 1-й этап цифровизации ПС 220 кВ Благовещенская

ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ "Благовещенская" в Амурской области.
Обновлено вчера в 22:24
Интернет

Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant

Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Лобода продемонстрировала фигуру после скандала с чужим фото

Думаю, подбросить ли ещё дровишек, — написала артистка в своём Instagram, намекая на скандал с чужими фотографиями.
Обновлено вчера в 14:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Майя Санду
Молдавский политик
Молдавский политический и государственный деятель. Министр образования Молдавии. Кандидат на пост Президента Молдавии на выборах 2016 года. Премьер-министр Молдавии с 8 июня 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное