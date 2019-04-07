Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с ПутинымРИА Новости 13:18
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
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Армия и оружие
СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи
Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью
Обновлено в 14:47
Происшествия
Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»
Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» успешно провел взрыв на астероиде
Напомним, «Хаябуса-2» стартовал к астероиду, расположенному между Землей и Марсом, примерно в 300 млн км от Земли, в конце 2014 года.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Костромской области пропали два ребенка
После исчезновения двух мальчиков в Костромской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщило следственное управление СК.
Обновлено в 15:35
Экономика
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими
«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Музыка
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено в 14:46
Кино
Майкл Бэй отказался снимать новых «Трансформеров»
Режиссер Майкл Бэй не намерен принимать участие в съемках шестой части "Трансформеров", передает Slash Film.
Обновлено в 17:18
Космос
Ученые обнаружили звезду, которая не должна существовать
Ученые обнаружили древнюю звезду, которая появилась во время зарождения Вселенной. Специалисты отметили, что этого объекта не должно быть.
Обновлено в 14:00
Общество
Протест против храма в Екатеринбурге вырос в шесть раз
В Екатеринбурге на месте будущего храма Святой Екатерины у Октябрьской площади состоялась акция «объятия сквера».
Обновлено в 08:46
Политика
В Белом доме не допустили публикации налоговой декларации Трампа
Члены Демократической партии США никогда не увидят налоговые декларации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Экономика
Голландский препарат для лечения болезни Гоше заменит аналог
Голландский препарат для лечения болезни Гоше заменит аналог Поставщик препарата для лечения болезни Гоше разработки голландской Genzym «Фармстандарт» Виктора Харитонина отказался от этого сотрудничества.
Обновлено в 18:07
Экономика
ПИФы демонстрируют неплохую доходность
Доходность паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в первом квартале этого года составила по консервативным стратегиям 2–3,6%, по более рисковым 4–9%.
Обновлено в 07:50
Общество
Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке
Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено в 17:48
Политика
Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации
Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Маленькая революция: кнопочные телефоны на KaiOS умеют почти то же, что и смартфоны
В 2007 году началась эра смартфонов.
Обновлено в 16:02
Технологии
Замглавы Минкомсвязи рассказал о будущем Рунета и социальных сетей
Волин отметил, что заметно появление еще одной тенденции в Интернете: падает интерес к ведению социальных сетей, как в России, так и во всем мире.
Обновлено в 17:48
Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии
Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Экономика
Azimut указал на Ближний Восток
Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.
Обновлено в 18:07
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Хоккей
Судьи засчитали гол Никиты Гусева после длительного видеопросмотра
СКА принимает ЦСКА в шестом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Идет третий период, СКА ведет со счетом 3:2.
Обновлено в 12:20
Космос
«Судный день – настал!»: Астронавты МКС засняли сотни кораблей с Нибиру на орбите Земли
Сегодня на фотоснимке, оперативно присланным с американских модулей МКС, внезапно обнаружились уникальные доказательства присутствия флота пришельцев на нашей орбите.
Обновлено в 03:17
Футбол
«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16