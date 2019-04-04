Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с ПутинымРИА Новости вчера в 20:35
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно в присутствии западных представителей говорить с Россией о мире в Донбассе, и сообщил, что готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.
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Гаджеты
IPhone и iPad теперь показывают срок действия гарантии в настройках
В случае, если устройство не имеет гарантии, узнать об этом можно именно здесь.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами
В аэропорту тайваньского города Гаосюн самолёт, на борту которого находились 317 пассажиров, совершил экстренную посадку из-за задымления в одном из двигателей.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики
Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления».
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
Обновлено в 02:21
Общество
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам общепита
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг на предприятиях общественного питания.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Бурятии школьники осквернили почти 40 могил на кладбище
Двое школьников младших классов из шалости повредили почти 40 могил на кладбище села Буй в Бурятии, сообщает МВД республики.
Обновлено в 01:15
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ забили до смерти пожилого мужчину за мотороллер
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Путешествия
В Роскачестве рассказали, как сэкономить при планировании отпуска
Специалисты напомнили о том, что планировать поездки стоит за несколько месяцев Эксперты Роскачества собрали рекомендации для планирования путешествий, которые помогут сэкономить.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Медики назвали снижающие давление продукты
Медики озвучили список продуктов, помогающих снизить высокое кровяное давление, сообщают «Известия» со ссылкой на Express.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Выслан Аслан: Батумский вор «в законе» избежал депортации в Грузию
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 5 апреля 53-летний вор «в законе» Аслан Кобуладзе, более известный в криминальной среде как Аслан Батумский, под контролем сотрудников ГУУР МВД России депортирован в Турцию из аэропорта Домодедово.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Для родителей на портале госуслуг появилась новая функция
На портале госуслуг в личном кабинете появилась новая функция для родителей.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08
Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Гаджеты
В Сети обнародованы рендеры смартфона-слайдера от Asus с поддержкой 5G
На просторах Сети оказались обнародованы рендеры нового смартфона-слайдера производства компании Asus.
Обновлено в 02:07
Наука
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено 05 апреля в 08:22
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, Романову уволили и завели на нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины
Украинский президент Пётр Порошенко не исключил, что главой государства может стать человек, имеющий наркотическую зависимость.
Обновлено вчера в 14:25