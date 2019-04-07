Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с ПутинымREGNUM 15:33
Представители Киева могут вести переговоры с РФ по Донбассу в присутствии представителей Запада. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, выразивший готовность к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным.
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Политика
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Сообщается, что стрельба произошла в субботу во время семейного праздника около 18.25 по местному времени (02.25 мск четверг) в районе Вест Инглвуд, в результате были ранены 6 человек, в том числе два ребенка.
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