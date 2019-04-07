Зеленский заявил, что готов к переговорам с ПутинымREGNUM 15:33

Представители Киева могут вести переговоры с РФ по Донбассу в присутствии представителей Запада. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, выразивший готовность к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным

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