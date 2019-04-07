Политика

Зеленский заявил, что готов к переговорам с ПутинымREGNUM 15:33

Представители Киева могут вести переговоры с РФ по Донбассу в присутствии представителей Запада. Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, выразивший готовность к переговорам с главой РФ Владимиром Путиным.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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