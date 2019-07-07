Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков

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