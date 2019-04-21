Политика
Зеленский заявил, что будет продолжать минский процессТАСС 14:58
Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место
"Ливерпуль" набрал 88 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Кардифф" с 31 баллом располагается на 18-й строчке.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке
Обновлено в 01:25
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
«Иркут» получил первые отечественные двигатели ПД-14 для МС-21
Два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут».
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда
Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено в 17:50
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Экономика
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено в 17:53
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество
В России увеличат количество мест для заправки электромобилей
По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Экономика
Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме
Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует свой 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета II празднует сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения.
Обновлено в 13:27
Политика
Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе
Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Экономика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Экономика
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено в 20:15
Политика
Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом
Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Технологии
Мошенники подставили Ru-Center
Технический сотрудник Ru-Center, выслушав проблему с которой мы столкнулись, развеял сомнения насчет, сообщив что письмо разослали мошенники.
Обновлено в 19:30
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено в 13:31