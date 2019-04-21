Политика

Зеленский заявил, что будет продолжать минский процессТАСС 14:58

Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс

РЕН ТВ14:39

Зеленский заявил, что намерен «перезагрузить» минский процесс

ФАН16:08

Зеленский: мы будем продолжать и перезагружать минский процесс

Комсомольская правда15:16

Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс

ТАСС14:58

Зеленский анонсировал «перезагрузку» минского процесса

РБК18:09

«Буду продолжать»: Зеленский заговорил об отношениях с Россией

Царьград14:57

Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат

REGNUM15:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вернулся на первое место

"Ливерпуль" набрал 88 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. "Кардифф" с 31 баллом располагается на 18-й строчке.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке

Обновлено в 01:25
Политика

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие

«Иркут» получил первые отечественные двигатели ПД-14 для МС-21

Два первых отечественных двигателя ПД-14, предназначенных для установки на новейшие пассажирские лайнеры МС-21, передали авиастроительной корпорации «Иркут».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Зеленский анонсировал план действий для прекращения огня в Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что в ближайшее время представит план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено в 17:50
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено в 17:53
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество

В России увеличат количество мест для заправки электромобилей

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Экономика

Сергей Носов: Прямые поставки топлива – единственная возможность снизить цену на Колыме

Генеральный директор компании "РН Аэро" Кирилл Молоденков заверил в готовности уже в июле 2019 года начать поставки в Магаданскую область авиационного топлива напрямую с нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 19:55
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует свой 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета II празднует сегодня, 21 апреля, свой 93-й день рождения.
Обновлено в 13:27
Политика

Лавров не видит проблем для кораблей Украины в Керченском проливе

Для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море нет никаких проблем, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:36
Экономика

США утратили статус мирового гаранта сохранности золота

Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Экономика

Какие продукты подешевеют после Пасхи

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено в 20:15
Политика

Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом

Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Политика

В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено в 15:25
Религия

В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица

В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Технологии

Мошенники подставили Ru-Center

Технический сотрудник Ru-Center, выслушав проблему с которой мы столкнулись, развеял сомнения насчет, сообщив что письмо разослали мошенники.
Обновлено в 19:30
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное