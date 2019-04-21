Политика
Зеленский заявил, что будет продолжать минский процессТАСС 14:58
Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.
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