Зеленский заявил, что будет продолжать минский процессТАСС 14:58

Кандидат в президенты Украины, лидирующий по данным всех экзитполов, Владимир Зеленский заявил, что намерен интенсифицировать минский процесс.

Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс

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