Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт КрымRT на русском 04:12
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Москвичка объяснила, почему бросила дочь в поликлинике
Обновлено в 05:21
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол
«Уфа» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Оренбург» на «Чемпионате» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы.
Обновлено в 04:00
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году
Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Киеву.
Обновлено в 05:54
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек
ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч чемпионата мира с Латвией
18 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы российская сборная будет противостоять команде Латвии в матче мирового первенства 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Обновлено в 02:37
Происшествия
Пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» под Воронежем
Пассажирский автобус Dragmuller, в котором находились 35 человек, столкнулся с "Газелью" в Воронежской области, в результате пострадали водитель и пассажирка "Газели", сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Обновлено в 04:27
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено вчера в 04:56
Футбол
Миранчук прокомментировал ситуацию с потерявшимся Денисовым
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал о ситуации вокруг капитана команды Игоря Денисова, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 06:01
Музыка
Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»
Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Более 1 тыс. тренировок провели морские пехотинцы Каспийской флотилии в составе нового формирования в Дагестане в 2019г
Обновлено в 02:00
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян выбрали имя четвертому ребенку
Как отмечается, пара приняла решение назвать новорожденного Псалмом. Ранее Кардашьян сообщила, что на свет появился мальчик.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь
О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29