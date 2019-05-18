Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт КрымRT на русском 04:12
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
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Обновлено вчера в 22:32
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