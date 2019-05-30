Политика

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»РИА Новости 14:07

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что украина ведет "две войны". Об этом сообщается на официальном сайте пресс-службы главы государства.
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Зеленский рассказал о двух войнах Украины

Lenta.ru13:28

Зеленский заявил американскому сенатору о двух войнах Украины

РБК14:05

Украина ведет «две войны», заявил Зеленский

Газета.Ru13:48

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

РИА Новости14:07

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

RT на русском12:28

Война с Россией и коррупцией: Зеленский обозначил главные проблемы Украины

РЕН ТВ12:13

Зеленский попросил Сенат США усилить давление на Россию

Rambler News Service11:40
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Политика

Стали известны детали голосования в Раде против отставки Гройсмана

Парламент не смог принять решение об отставке Гройсмана и его правительства, поскольку постановление поддержали лишь 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Обновлено в 08:08
Политика

Россиянка возглавит офис ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщается на сайте офиса Генерального секретаря ООН в четверг, 30 мая.
Обновлено в 13:38
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»

Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
Обновлено в 14:02
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Экономика

ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Футбол

Агент Роналду займется переходом Дзюбы в клуб АПЛ

Известный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда Ювентуса Криштиану Роналду, получил авторизацию на Артема Дзюбу и будет пытаться организовать его переход в АПЛ.
Обновлено в 05:47
Политика

Захарова: агрессивное поведение США в мире выходит за все пределы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление спецпредставителя США Брайана Хука по Ирану.
Обновлено в 11:15
Теннис

Анна Блинкова вышла в третий круг Roland Garros

Обновлено в 13:33
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Спорт

Афонин стал серебряным призером «Бриллиантовой лиги» в толкании ядра

Обновлено в 13:16
Технологии

«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха. Обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград

Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Спорт

Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Футбол

Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной России

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 10:40
Финансы

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду – как за пределами России, так и внутри страны.
Обновлено в 14:08
Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes

Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes.
Обновлено в 10:55
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Здоровье

Калининградцы поддержали земского врача, которую обвиняют в мошенничестве

Несколько десятков жителей Калининграда вышли на согласованный пикет в поддержку врача-терапевта, матери четырех детей, Марины Черемисиной, переехавшей в регион из Омска по программе "Земский доктор", которую обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 13:59
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времен

Обновлено в 12:58
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
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Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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