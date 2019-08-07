Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав УкраиныURA.Ru 11:05
Как писало ранее «URA.RU», в команде Зеленского рассказали о способе вернуть Крым в состав Украины. По мнению постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича, необходимо создать международную площадку по «возвращению» полуострова, напоминает «Ридус».
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Футбол
«Реал» предложил за Неймара 120 млн евро и Модрича
Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича.
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При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец
Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ.
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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
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Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
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Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на сотрудничество с Турцией, чтобы изменить ситуацию в регионе Черного моря.
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Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств
Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
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Травмированы оказались пассажиры Peugeot. Помимо 40-летней женщины пострадали трое детей в возрасте от года до семи лет.
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В Воронеже задержан экс-замначальника МВД по региону
В следкоме не раскрывают имени высокопоставленного экс-сотрудника главка, однако ранее ряд источников днем, 7 августа, сообщил об обысках у бывшего замначальника главка МВД по Воронежской области Александра Коротеева.
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Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
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Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
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Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".
Обновлено в 11:42
Общество
Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте
Количество исследований на КТ и МРТ, например, увеличилось в шесть раз, они стали доступными, и по сравнению с ведущими странами и городами мы выглядим очень неплохо.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Футбол
«Арсенал» отказался продавать Алекса Ивоби в «Эвертон»
«Эвертон» по-прежнему намерен приобрести хавбека «Арсенала» Алекса Ивоби. «Ириски» собирались купить футболиста за 30 миллионов фунтов.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Наука
Гипотезу синтеза аминокислот на Земле проверили в нанореакторе
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Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Космос
Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот НЛО
Специалистам в области уфологии из США удалось заметить на фотоснимках НАСА целый флот неопознанных летающих объектов, движущийся по направлению к нашей планете.
Обновлено в 04:01
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Росстат перечислил основные причины незанятости в России
Росстат изучил и опубликовал основные причины незанятости в России.
Обновлено в 01:26
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Здоровье
Подростку отказали в пересадке изношенного сердца в России
Тяжелобольному сыну Светланы Бушевой Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия российского гражданства.
Обновлено в 14:28