Как писало ранее «URA.RU», в команде Зеленского рассказали о способе вернуть Крым в состав Украины. По мнению постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича, необходимо создать международную площадку по «возвращению» полуострова, напоминает «Ридус».

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

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