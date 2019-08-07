Политика

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав УкраиныURA.Ru 11:05

Как писало ранее «URA.RU», в команде Зеленского рассказали о способе вернуть Крым в состав Украины. По мнению постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича, необходимо создать международную площадку по «возвращению» полуострова, напоминает «Ридус».
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Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

URA.Ru11:05

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

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Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины

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Зеленский пообещал вернуть счастливые праздники в историю Крыма

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Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Газета.Ru14:49
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Зеленский в гневе: татар больше не зовут крымскими

Вести.UZ10:13
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Мадридский клуб сделал официальное предложение по бразильцу в размере 120 млн евро и бесплатного перехода в «ПСЖ» полузащитника Луки Модрича.
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При штурме резиденции Атамбаева погиб один спецназовец

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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
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Общество

Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
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Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на сотрудничество с Турцией, чтобы изменить ситуацию в регионе Черного моря.
Обновлено в 14:58
Экономика

Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок.
Обновлено в 11:50
Происшествия

На «Сортавале» в ДТП пострадали трое детей

Травмированы оказались пассажиры Peugeot. Помимо 40-летней женщины пострадали трое детей в возрасте от года до семи лет.
Обновлено в 12:35
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Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище в Москве

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Происшествия

Борис Корчевников попал в аварию

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Происшествия

В Воронеже задержан экс-замначальника МВД по региону

В следкоме не раскрывают имени высокопоставленного экс-сотрудника главка, однако ранее ряд источников днем, 7 августа, сообщил об обысках у бывшего замначальника главка МВД по Воронежской области Александра Коротеева.
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Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе

Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
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Москвичей предупредили о погодном коллапсе

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Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".
Обновлено в 11:42
Общество

Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте

Количество исследований на КТ и МРТ, например, увеличилось в шесть раз, они стали доступными, и по сравнению с ведущими странами и городами мы выглядим очень неплохо.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Футбол

«Арсенал» отказался продавать Алекса Ивоби в «Эвертон»

«Эвертон» по-прежнему намерен приобрести хавбека «Арсенала» Алекса Ивоби. «Ириски» собирались купить футболиста за 30 миллионов фунтов.
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Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург

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В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России

Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
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Гипотезу синтеза аминокислот на Земле проверили в нанореакторе

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Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
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Уфологи обнаружили на снимках NASA движущийся к Земле флот НЛО

Специалистам в области уфологии из США удалось заметить на фотоснимках НАСА целый флот неопознанных летающих объектов, движущийся по направлению к нашей планете.
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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Росстат изучил и опубликовал основные причины незанятости в России.
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Армия и оружие

Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем

Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
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Подростку отказали в пересадке изношенного сердца в России

Тяжелобольному сыну Светланы Бушевой Олегу отказали в пересадке сердца из-за отсутствия российского гражданства.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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