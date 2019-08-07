Политика

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав УкраиныURA.Ru 11:05

Как писало ранее «URA.RU», в команде Зеленского рассказали о способе вернуть Крым в состав Украины. По мнению постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича, необходимо создать международную площадку по «возвращению» полуострова, напоминает «Ридус».
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Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

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Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины

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Зеленский пообещал вернуть счастливые праздники в историю Крыма

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REGNUM09:41

Зеленский уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины

RT на русском09:13
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Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы

Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском.
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Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

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По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10

Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
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Политика

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В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.
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Пентагон сообщил о возрождении ИГ в Сирии

Обновлено в 00:23
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Сегодня, седьмого августа, София Ротару отмечает день рождения.
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Гвендолин Кристи объяснила, зачем номинировала себя на «Эмми»

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Общество

Четверть детей в России оказались за чертой бедности

«Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала РБК экономист.
Обновлено в 01:35
Гаджеты

Появилось изображение предполагаемого смартфона Xiaomi Pocophone F1

Предполагается, что это будет аппарат под названием Pocophone F1.В Сети появилось изображение контуров нового устройства.
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Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $56

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Политика

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он намерен снова баллотироваться на эту должность, если его уволят по решению правительства.
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Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
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Политика

Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе

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Общество

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск от комбината питания к Киркорову о взыскании 81889 руб. Он будет рассмотрен в упрощенном порядке без вызова сторон и судебного заседания.
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Происшествия

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В Усть-Коксинском районе Республики Алтай группа туристов из Екатеринбурга попала под камнепад у озера Дяраш-Кел.
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Новым президентом Американской академии кинематографических искусств и наук стал кастинг-директор и продюсер Дэвид Рубин.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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