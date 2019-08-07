Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в "возвращении" Крыма. Об этом глава государства заявил на встрече с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре. "В целом, я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется", - цитирует его УНИАН.

Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины

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