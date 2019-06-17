Политика

Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с руководством ДНР и ЛНРФАН 12:46

Президент Украины подчеркнул, что Киев не готов к диалогу с руководством Донецкой и Луганской народных республик. При этом он добавил, что украинская сторона намерена действовать в рамках "минского формата" и готова к прекращению огня.
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Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

РИА Новости18:22

Зеленский указал Макрону на ошибку

Газета.Ru15:52

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

RT на русском12:26

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

РБК14:23

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Говорит Москва12:43

Зеленский признал неготовность Украины к диалогу с ДНР и ЛНР

Известия12:33

Зеленский указал на ошибку Макрона

Lenta.ru14:24
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Общество

Суд признал законным раздел имущества Грудинина и его бывшей жены

Московский областной суд признал законным решение о передаче бывшей жене директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина двух третей их совместного имущества.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено в 19:45
Гаджеты

Раскрыты характеристики iPhone 2020 года

Обновлено в 15:21
Происшествия

Полиция задержала трех вооруженных мужчин в Дагестане

Обновлено в 19:05
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрд

Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 19:57
Хоккей

Карлссон и «Сан-Хосе» заключили новый контракт

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подписал с командой новый восьмилетний контракт.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести

Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Авто

Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8

Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток, говорится в заявлении и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан, распространенном пресс-службой ведомства.
Обновлено в 18:51
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России

Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Общество

Невольный учитель: Бутина преподает в тюрьме основы демократии США

Российская гражданка Мария Бутина в новой тюрьме начала официально преподавать четыре предмета.
Обновлено в 17:01
Общество

Танцы на кировских костях закончились. Суд ответил на шёпот президента

Верховный суд отменил категорическое ограничение на бизнес и качество жизни ради павших на 30 тысячах гектарах под Кировском.
Обновлено в 13:07
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Здоровье

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Игры

Игроки «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» скоро попадут в Новиград

Город Новиград хорошо знаком всем поклонникам серии «Ведьмак», и на карточных полях «Гвинт» раскроются его самые тёмные стороны.
Обновлено в 11:58
Общество

Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья

Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес

Умерла американская актриса и дизайнер Глория Вандербилт

Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Экономика

"Эксперт РА" повысил рейтинг банку "Союз" до уровня "ruBBB-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Банка Союз (АО) до уровня ruBBB -, прогноз стабильный.
Обновлено в 11:59
Экономика

На строительство моста на Сахалин потребуется 433 миллиарда рублей

Мост соединит материк и Сахалин, а также японский остров Хоккайдо, что позволит включить японские порты в систему Российских железных дорог и Северного морского пути.
Обновлено в 17:08
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