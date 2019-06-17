Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с руководством ДНР и ЛНРФАН 12:46

Президент Украины подчеркнул, что Киев не готов к диалогу с руководством Донецкой и Луганской народных республик. При этом он добавил, что украинская сторона намерена действовать в рамках "минского формата" и готова к прекращению огня.

Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с руководством ДНР и ЛНР

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