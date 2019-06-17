Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНРКомсомольская правда 13:38

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не готовы к переговорам с самопровозглашенными Донецекой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом глава государства заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР

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