Политика

Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНРКомсомольская правда 13:38

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не готовы к переговорам с самопровозглашенными Донецекой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом глава государства заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Зеленский рассказал о вере украинских властей в минский процесс

ФАН23:03

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

РИА Новости18:22

Зеленский указал Макрону на ошибку

Газета.Ru15:52

Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

РБК14:23

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

Говорит Москва12:43

Зеленский признал неготовность Украины к диалогу с ДНР и ЛНР

Известия12:33

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском

RT на русском12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Общество

Владимир Путин ввел для отдыхающих россиян новый штраф

Владимир Путин, президент России подписал новый закон, согласно которому, всем любителям костров в лесу придется заплатить определенную сумму.
Обновлено в 20:51
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Учебный автомобиль на ходу потерял колесо в Новокузнецке

Обновлено в 22:30
Общество

Глава СКР поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нехватке лекарств для льготников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено в 22:07
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто

Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика

Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения

Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
Общество

В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года

Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Энергетика

Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Общество

Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму

Обновлено в 15:20
Здоровье

Случай заболевания опасной инфекционной болезнью выявлен в Кузбассе

Случай заболевания опасной инфекционной болезнью выявлен в Кузбассе.
Обновлено в 19:21
Технологии

Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов

Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено в 10:12
Политика

Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Водитель скутера пострадал при столкновении с ограждением в Петербурге

Обновлено в 22:59
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Здоровье

В Перми разработали первого в России робота-врача

Обновлено в 07:44
Происшествия

В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательства

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

США дополнительно отправят тысячу военных на Ближний Восток

Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».
Обновлено в 22:55
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено в 19:51
Экономика

Назван главный способ сокращения курения

Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено в 21:28
Происшествия

В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом

Во время цветения тополя пух проникает в слуховые окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры, им покрыты улицы, дворы и скверы, рассказали в МЧС.
Обновлено в 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное