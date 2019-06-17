Политика
Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНРКомсомольская правда 13:38
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не готовы к переговорам с самопровозглашенными Донецекой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом глава государства заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Общество
Владимир Путин ввел для отдыхающих россиян новый штраф
Владимир Путин, президент России подписал новый закон, согласно которому, всем любителям костров в лесу придется заплатить определенную сумму.
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Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Учебный автомобиль на ходу потерял колесо в Новокузнецке
Обновлено в 22:30
Общество
Глава СКР поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников
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Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
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Политика
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Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу во время чемпионского парада в Торонто
Во время чемпионского парада баскетбольной команды «Торонто Рэпторс» произошла стрельба.
Обновлено в 16:56
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Мэрия Екатеринбурга убрала табличку с надписью "Город бесов", появившуюся в ночь на 17 июня на въезде в город на трассе из аэропорта Кольцово.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено в 07:11
Общество
В ГП рассказали, сколько человек нарушили авторские права за два года
Более 1,2 тысячи человек осуждены за два года в России за нарушение прав интеллектуальной собственности, сообщил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Владимир Егоров.
Обновлено в 22:08
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Здоровье
Случай заболевания опасной инфекционной болезнью выявлен в Кузбассе
Случай заболевания опасной инфекционной болезнью выявлен в Кузбассе.
Обновлено в 19:21
Технологии
Twitch подал в суд на стримеров порно, фильмов и сериалов
Twitch подал в суд на анонимных троллей, которые стримили порно, фильмы и сериалы на платформе.
Обновлено в 10:12
Политика
Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в «предательстве»
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве украинского народа" из-за их "пророссийской" позиции.
Обновлено в 21:48
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18
Здоровье
В Перми разработали первого в России робота-врача
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательства
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Конкурент F-35: Турция показала макет истребителя пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter-X) впервые представили на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже - 2019».
Обновлено в 22:55
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено в 19:51
Экономика
Назван главный способ сокращения курения
Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено в 21:28
Происшествия
В МЧС рассказали, как бороться с тополиным пухом
Во время цветения тополя пух проникает в слуховые окна чердаков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна проникает в квартиры, им покрыты улицы, дворы и скверы, рассказали в МЧС.
Обновлено в 20:45