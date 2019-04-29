Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на УкраинуИзвестия 05:09
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu. Политик вместе с семьей отдыхали в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
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Футбол
Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году
Тайваньская компания HTC до конца нынешнего года намерена анонсировать блокчейн-смартфон второго поколения.
Обновлено в 02:27
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Футбол
Игроки «ПСЖ» затравили экс-хавбека «Зенита»
Хавбек перешел из сине-бело-голубые в французский клуб зимой. Трансфер футболиста обошелся "ПСЖ" в €40 млн.
Обновлено в 10:42
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Технологии
Tele2 первой запустила eSim в России
Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Общество
Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу
Обновлено в 08:41
Транспорт
Режим работы шести станций метро изменится вечером 29 апреля
По Красной площади в рамках репетиции сегодня пройдет более 130 единиц колесной и гусеничной техники.
Обновлено в 10:09
Экономика
X5 и Ozon договорились о сотрудничестве
Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате
Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» в первые четыре дня проката по всему миру собрал $644 млн и побил рекорд, установленный прошлым фильмом саги в апреле 2018 года.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развлекся с двумя девушками в баре
Видео, снятое одной из посетительниц заведения, попало в Сеть. Минувшие выходные Андрей Аршавин провел в компании сразу двух девушек.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка
В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью
Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.
Обновлено в 09:00
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Обновлено в 07:21
Авто
Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами
Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Технологии
Уральский школьник создал сервис для блокировки поддельных аккаунтов
Школьник из Сысерти разработал сервис для блокировки страниц мошенников в социальных сетях.
Обновлено в 09:12
Политика
Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко
Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции
В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Футбол
Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»
Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Спорт
Самбистки подрались на турнире во Владивостоке
Инцидент произошел 27 апреля на международном турнире "Мемориал Юрия Потапова" после схватки за бронзовую медаль среди женщин в весовой категории до 56 килограммов.
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07