Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на УкраинуИзвестия 05:09

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu. Политик вместе с семьей отдыхали в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
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Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Газета.Ru09:22

Зеленский вылетел на Украину после отдыха в Турции

РБК06:50

Зеленский завершил отдых в пятизвездочном турецком отеле

Московский Комсомолец05:00

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Известия05:09

Anadolu: Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину

RT на русском05:09

Зеленский вылетел на Украину из Турции регулярным авиарейсом, сообщили СМИ

РИА Новости05:15

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Интерфакс04:59
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Футбол

Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Политика

Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ

Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

HTC выпустит новый блокчейн-смартфон в текущем году

Тайваньская компания HTC до конца нынешнего года намерена анонсировать блокчейн-смартфон второго поколения.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к 4 годам колонии за растрату

Обновлено в 06:19
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
Футбол

Игроки «ПСЖ» затравили экс-хавбека «Зенита»

Хавбек перешел из сине-бело-голубые в французский клуб зимой. Трансфер футболиста обошелся "ПСЖ" в €40 млн.
Обновлено в 10:42
Музыка

Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми

Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Технологии

Tele2 первой запустила eSim в России

Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Общество

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

Обновлено в 08:41
Транспорт

Режим работы шести станций метро изменится вечером 29 апреля

По Красной площади в рамках репетиции сегодня пройдет более 130 единиц колесной и гусеничной техники.
Обновлено в 10:09
Экономика

X5 и Ozon договорились о сотрудничестве

Сотрудничество предполагает установку до конца 2020 г. свыше 2000 постаматов и открытие 2000 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в магазинах «Пятерочка» в большинстве регионов присутствия, сказано в сообщении сторон.
Обновлено в 09:04
Экономика

Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться

Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд в мировом прокате

Фантастический блокбастер «Мстители: Финал» в первые четыре дня проката по всему миру собрал $644 млн и побил рекорд, установленный прошлым фильмом саги в апреле 2018 года.
Обновлено 27 апреля в 23:30
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развлекся с двумя девушками в баре

Видео, снятое одной из посетительниц заведения, попало в Сеть. Минувшие выходные Андрей Аршавин провел в компании сразу двух девушек.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Петербуржцы заметили бегущего по КАД быка

В понедельник, 29 апреля очевидцы заметили на кольцевой довольно крупного быка, передаёт группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью

Эмин Агаларов показал умилительное видео с 4-месячной дочерью Стоит отметить, что помимо Афины у Эмина Агаларова также есть 10-летние сыновья Али и Микаил.
Обновлено в 09:00
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Политика

Российских байкеров не пустили в Грузию

Обновлено в 07:21
Авто

Новые Mercedes-AMG станут полноприводными гибридами

Компания Mercedes-Benz переведет все новые модели Mercedes-AMG на полноприводное шасси и будет оснащать их только гибридными моторами, сообщает Autocar со ссылкой на главу подразделения Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
Обновлено в 05:17
Политика

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Обновлено в 09:34
Технологии

Уральский школьник создал сервис для блокировки поддельных аккаунтов

Школьник из Сысерти разработал сервис для блокировки страниц мошенников в социальных сетях.
Обновлено в 09:12
Политика

Штаб Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с Порошенко

Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в сотрудничестве с окружением действующего главы государства Петра Порошенко, не указав, о каких конкретно СМИ идет речь.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб в ДТП в Турции

В аварии в Турции погиб футболист сборной Чехии Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:15
Футбол

Отец Влашича: надеюсь, что Никола будет готов к игре с «Зенитом»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына, который получил повреждение в выездном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2). Хавбек также получил красную карточку и в любом случае пропустит следующую игру с «Динамо».
Обновлено в 08:51
Спорт

Самбистки подрались на турнире во Владивостоке

Инцидент произошел 27 апреля на международном турнире "Мемориал Юрия Потапова" после схватки за бронзовую медаль среди женщин в весовой категории до 56 килограммов.
Обновлено в 07:24
Гаджеты

Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая

Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Ярославской области осудили банду педофилов

Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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