Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на УкраинуИзвестия 05:09
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu. Политик вместе с семьей отдыхали в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Общество
Солнечная погода ожидается в понедельник в Москве
Солнечная погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 00:57
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Футбол
Бьелса попросил игроков «Лидса» специально пропустить гол
Обновлено вчера в 11:38
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Кино
Юристы пожаловались в ФАС из-за переноса премьеры «Мстителей»
Юридический Telegram-канал «Поворот на Право» пожаловался в ФАС на Минкульт России из-за переноса премьеры фильма «Мстители: Финал», полный текст обращения юристы опубликовали в Telegram.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку
Мотовилихинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор второму подростку, который в январе 2018 года напал на учителя и других учеников с ножом в одной из местных школ.
Обновлено в 03:00
Экономика
ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИ
Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.
Обновлено в 04:09
Культура
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из РФ
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 07:11
Игры
Nintendo не планирует выпуск игр для 3DS в этом году
Во время аналогичного брифинга в 2018 году компания рассказала о планах развития Nintendo 3DS. В этом году консоль не упоминалась.
Обновлено вчера в 05:08
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Общество
Китайцы массово скупают кошек и собак в России и увозят домой
Резкий спрос на российских собак и кошек связан с ограничением на ввоз домашних животных. Оно вводится в Поднебесной с 1 мая.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви
Шесть детей пострадали при пожаре в церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 05:59
Энергетика
В Белоруссии пока не получили чистую нефть из России
Белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил, что соответствующая стандартам качества российская нефть пока не поступила на территорию страны после инццидента с загрязнением.
Обновлено в 06:04
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Порошенко сдадут в Международный трибунал
Депутат Берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что нынешнего президента Украины Петра Порошенко нужно отдать под суд из-за военных преступлений в Донбассе.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Авто
BMW M8 почти без камуфляжа замечен в Нюрбургринге
Баварская компания тестирует новинку на легендарной трассе. Компания BMW вывела на тесты свое «заряженное» купе 8-Series.
Обновлено в 04:05
Политика
Украина рассказала о планах России по паспортизации Донбасса
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, кто из жителей Донбасса первыми получат российские паспорта.
Обновлено в 04:27
Политика
Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян
Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
«Все знали, кроме меня»: экс-жена Валерия Меладзе о жестоком разрыве
Предыдущая жена и трое детей не стали преградой на пути жгучей солистки группы «ВИА Гра».
Обновлено 27 апреля в 15:35
Культура
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
Обновлено 27 апреля в 01:28
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.
Обновлено в 01:08
Экономика
ЦБ: Инфляционные ожидания населения на 12 месяцев в апреле повысились до 9,4%
Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев повысились в апреле на 0,3 процентного пункта — до 9,4%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ за апрель.
Обновлено в 05:49