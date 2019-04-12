Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на УкраинуИзвестия 05:09

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu. Политик вместе с семьей отдыхали в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
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Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Известия05:09

Зеленский вылетел на Украину после отдыха в Турции

РБК06:50

Зеленский вылетел на Украину из Турции регулярным авиарейсом, сообщили СМИ

РИА Новости05:15

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Газета.Ru09:22

Anadolu: Зеленский покинул Турцию и вернулся на Украину

RT на русском05:09

Зеленский завершил отдых в пятизвездочном турецком отеле

Московский Комсомолец05:00

Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции

Интерфакс04:59
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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