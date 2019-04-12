Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на УкраинуИзвестия 05:09
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu. Политик вместе с семьей отдыхали в пятизвездочной гостинице в квартале Гюверджинлик курортного района Бодрум.
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Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Обновлено в 07:14
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено в 06:08
Энергетика
«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»
"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
«Глаза и уши НАТО»: CBS рассказал о стране, которая поможет США в бою с Россией
Норвегия находится на линии фронта с Россией и является "глазами и ушами" НАТО у северных границ, отмечает CBS.
Обновлено в 11:39
Общество
Мосгордума отклонила законопроект о частичном запрете реагентов
Мосгордума не стала принимать законопроект о частичном запрете использования противогололедных реагентов в столице, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений
"Идет возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу на совещании министров обороны государств ШОС в Бишкеке.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Два эсминца Военно-морских сил (ВМС) США, идентифицированные как корабли William P. Lawrence и Stethem, осуществили проход через Тайваньский пролив, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:29
Транспорт
ГИБДД создаст единую базу злостных нарушителей ПДД
В настоящее время автоинспекция прорабатывает вопросы о запрете для злостных нарушителей правил дорожного движения на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок, отмечают «Известия».
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Помпео: Россия продолжит вмешиваться в выборы в США
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы и продолжит делать это в будущем.
Обновлено в 09:42
Энергетика
В «Газпроме» назвали цену реализации газа в Европу в I квартале
В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В феврале глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что средняя экспортная цена газа "Газпрома" в 2019 году может составить $230-250 за 1 тыс. куб. м, несмотря на то, что сейчас цены снижаются.
Обновлено в 11:30
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция
Обновлено в 09:37
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Политика
Штаб Зеленского обвинил российскую прессу в работе на Порошенко
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обвинил российские СМИ в работе на проигравшего выборы Петра Порошенко.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Космос
Ученые обнаружили лед на одной из лун Сатурна
Обновлено в 11:52
Наука
Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты
Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Экономика
Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае
С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
Обновлено в 09:38
Интернет
Apple объяснила удаление приложений для родительского контроля
Приложения с функцией родительского контроля, которые высчитывали время ежедневного пользования iPhone и iPad, чтобы помочь бороться с так называемой iPhone-зависимостью, Apple удалила, потому что они ставили под угрозу конфиденциальность и безопасность клиентов.
Обновлено в 10:02
Общество
Бесконечное начисление процентов по микрокредитам признали незаконным
Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление процентов по микрокредитам для граждан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16