Политика

Зеленский заверил, что Крым вернется в состав УкраиныСуть событий 12:11

Во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами в Анкаре (Турция) президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым снова вернется в состав страны, пишет УНИАН. "В целом, я точно знаю, что наступит день, когда Крым обязательно вернется в Украину", - заявил он.
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