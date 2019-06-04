Зеленский заверил Юнкера, что он лучше ПорошенкоГазета.Ru 12:47

Во время своего рабочего визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко. Объяснил он это только тем, что "новый лучше старого".

Зеленский заверил Юнкера, что он лучше Порошенко

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