Зеленский заступился за русский язык на УкраинеМИР 24 07:26

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вступился за русский язык, сообщает «МИР 24». Шоумен уверен, что мове он не угрожает.

Зеленский заступился за русский язык на Украине

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