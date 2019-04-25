Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языкаLenta.ru 06:57

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.

Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка

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