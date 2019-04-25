Политика

Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языкаLenta.ru 06:57

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка

РИА Новости08:52

Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона об украинском языке

Известия06:55

Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики

РБК07:16

Зеленский пообещал проверить закон об исключительности украинского языка

Газета.Ru07:02

Зеленский пообещал проверить закон о языке на соответствие Конституции

RT на русском06:59

Зеленский пообещал после вступления в должность проверить закон о государственном языке на соответствие Конституции

Эхо Москвы07:30

Зеленский: последствия нового языкового закона на Украине сложно спрогнозировать

ТАСС06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 09:32, Ашберн
Политика

Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке

Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Политика

Литва призвала не признавать российские паспорта жителей Донбасса

Литовский МИД осудил упрощённую выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:59
Политика

Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине

Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину».
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Дебошир выпал из патрульного УАЗа и ушел по делам

В городе Волжске (Республика Марий Эл) задержанный за дебош мужчина выпал из патрульного автомобиля по пути в отдел.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 08:41
Политика

Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным

Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Полковник ФСБ задержан по делу о взятках

Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Авто

Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера

Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.
Обновлено в 02:23
Политика

В России продлили переход на цифровое вещание

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Японии суд второй раз освободил Карлоса Гона под залог

Токийский окружной суд принял решение об освобождении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 млн иен ($4,5 млн), сообщает Kyodo News.
Обновлено в 03:27
Интернет

«Билайн» запустил недорогой тариф для «Мобильного предприятия»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил о расширении линейки продукта «Мобильное предприятие», представив новый тариф для малого бизнеса – Lite.
Обновлено в 09:09
Авто

Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Здоровье

Скворцова: средняя зарплата врачей выросла на 120%

Зарплата младшего персонала выросла на 227%, до 34,3 тыс. рублей, – сообщила глава Минздрава.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России

Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Происшествия

При разборе заброшенной «Северной короны» произошел обвал

Днем 25 апреля на набережной реки Карповки при разборе заброшенной гостиницы «Северная Корона» произошел обвал конструкций.
Обновлено в 09:12
Футбол

Мамаев заявил, что готов понести любое наказание

Обновлено в 08:59
Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.
Обновлено в 07:39
Гаджеты

IPhone XR признан самым популярным смартфоном в США

Смартфон iPhone XR признан самым популярным в США.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Западных экспертов беспокоят гребные винты «Белгорода»

Главными факторами скрытности АПЛ западные эксперты назвали гребные винты.
Обновлено вчера в 10:16
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Религия

«Печать Церкви». Как варят миро и зачем умывают ноги в Чистый четверг

Обновлено в 06:41
Путешествия

Чартеры в Египет могут возобновить в октябре

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Происшествия

Свидетель отметила спокойное поведение Кокорина и Мамаева в кафе

Обновлено в 05:51
Футбол

Новичок «Аякса» извинился за оскорбительные публикации в «Твиттере»

Кьел Схерпен, голкипер «Эммена», с лета начнёт карьеру в «Аяксе».
Обновлено в 06:15
Политика

Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля

Качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное