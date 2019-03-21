Политика
Зеленский защитил от притеснения русский язык на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:57
Русский язык не должен притесняться на Украине, заявил кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский. Накануне депутаты Верховной рады не стали принимать законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", внеся в него около 2 тыс. поправок.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Политика
Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ
Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.
Обновлено в 05:17
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 85
В результате крушения парома на реке Тигр рядом с иракским городом Мосул, по последним данным, погибли 85 человек.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».
Обновлено в 03:41
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Путин посетит Киргизию 28 марта
На следующей неделе, 28 марта, состоится визит президента России в Киргизию.
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.
Обновлено в 05:30
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.
Обновлено в 03:00
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Футбол
AS: Мбаппе стал главной целью «Реала» на летнее трансферное окно
По информации источника, мадридский клуб сделал француза главной целью на летнее трансферное окно.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Обновлено в 02:28
Финансы
Денежная база в России за неделю выросла на 5,2 млрд рублей
На 7 марта денежная база в России равнялась 10 трлн 311 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,05%, или на 5,2 млрд рублей.
Обновлено в 04:02
Авто
Новое поколение Toyota GT86 будет разработано совместно с Subaru
В рамках своего интервью Харрисон намекнул, что новое поколение модели будет разработано совместными усилиями специалистов Toyota и Subaru.
Обновлено в 05:25
Спорт
Российского ходока лишили медали ЧМ-2013 за допинг
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире
Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Хоккей
СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ
Обновлено в 01:51
Авто
BMW отзывает кроссоверы BMW X5 в России
Компания BMW отзывает в России кроссоверы BMW X5 из-за ненадежной затяжки винтов ремня безопасности и переднего сиденья.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Барбашев стал главной звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:54
Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Авто
Skoda нашла очередной способ облегчить жизнь водителей
Обновлено в 05:26
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.
Обновлено вчера в 19:40