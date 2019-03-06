Политика
Зеленский выступил против притеснения русского языка на УкраинеРИА Новости вчера в 23:27
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью представителям мировых СМИ. Зеленский отметил, что по Конституции страны украинский язык является государственным.
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с чего всё началось
В интервью представителям крупных западных СМИ Зеленский отметил, что одними из обязанностей государства по закону являются поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств.Life.ru01:07
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Политика
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