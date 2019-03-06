Зеленский выступил против притеснения русского языка на УкраинеРИА Новости вчера в 23:27

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью представителям мировых СМИ. Зеленский отметил, что по Конституции страны украинский язык является государственным.

Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине

Энергетика Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.

Футбол Черчесов: футболистов не ругали за проигрыш в матче с Бельгией Российская сборная проиграла первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб не стал ругать игроков после поражения в матче с бельгийцами, пишет ТАСС.

Хоккей СКА и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка Гагарина По итогам игры СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА, в четверг, 21 марта, одержавшим победу над «Динамо».

Армия и оружие В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Авто В США дилерский центр Volkswagen продает автомобили за $1 Один из дилерских центров Volkswagen, расположенный в американском городе Томс Ривер, штат Нью-Джерси, провел необычную акцию.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.

Космос Космическое приключение Tacoma временно бесплатно в магазине Humble В течение двух дней игру можно забрать бесплатно в магазине Humble. К сожалению, буквально забрать: её можно будет скачать из магазина.

Армия и оружие Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Токио В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.

Шоу-бизнес Первый канал раскрыл «убийцу» Началовой Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Гаджеты В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Дом певицы Кэти Прайс может уйти с молотка за долги Британская певица Кэти Прайс, похоже, нашла компромисс со своими кредиторами, которым она задолжала огромную сумму в 856 тысяч фунтов стерлингов.

Происшествия Возросло число погибших при крушении парома в Ираке — уже 60 жертв Жертвами крушения парома в Ираке стали уже 60 человек. Информацию уточнили представители гражданской обороны страны, передает Alhurra.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Общество В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту Судя по фото, видеокарта займет в корпусе ПК пространство двух слотов и предложит четыре видеовыхода.

Общество Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.

Экономика Red Wings пострадала за SSJ 100 Росавиация заблокировала ей поставки канадских A220-300 Авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России, рассказали "Ъ" источники в авиаотрасли.

Происшествия Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.

Происшествия В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.

Политика Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Политика Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.