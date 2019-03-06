Политика

Зеленский выступил против притеснения русского языка на УкраинеРИА Новости вчера в 23:27

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью представителям мировых СМИ. Зеленский отметил, что по Конституции страны украинский язык является государственным.
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 представителям крупных западных СМИ Зеленский отметил, что одними из обязанностей государства по закону являются поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств.
Life.ru01:07

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Зеленский выступил против притеснения русского языка

RT на русскомвчера в 14:58

Зеленский высказался в защиту русского языка на Украине

URA.Ruвчера в 19:13

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Газета.Ruвчера в 17:57

Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине

РИА Новостивчера в 23:27

Зеленский высказался в поддержку русского языка на Украине

ТАССвчера в 14:37

Зеленский предложил не давить русский язык на Украине

РБКвчера в 14:34

Зеленский призвал украинские власти «не давить» русский язык

Взгляд.рувчера в 14:04
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Политика

Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году

Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Энергетика

Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля

Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено вчера в 05:21
Футбол

Черчесов: футболистов не ругали за проигрыш в матче с Бельгией

Российская сборная проиграла первый матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что тренерский штаб не стал ругать игроков после поражения в матче с бельгийцами, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:49
Хоккей

СКА и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка Гагарина

По итогам игры СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА, в четверг, 21 марта, одержавшим победу над «Динамо».
Обновлено вчера в 15:37
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Авто

В США дилерский центр Volkswagen продает автомобили за $1

Один из дилерских центров Volkswagen, расположенный в американском городе Томс Ривер, штат Нью-Джерси, провел необычную акцию.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.
Обновлено в 01:04
Космос

Космическое приключение Tacoma временно бесплатно в магазине Humble

В течение двух дней игру можно забрать бесплатно в магазине Humble. К сожалению, буквально забрать: её можно будет скачать из магазина.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Токио

В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Первый канал раскрыл «убийцу» Началовой

Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой.
Обновлено вчера в 14:04
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Врио губернатора Челябинской области приехал на Коркинский разрез

Обновлено в 00:16
Гаджеты

В Сети уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress

Пользователи соцсетей раскритиковали известного под псевдонимом Тимати рэпера Тимура Юнусова за выпуск под брендом Black Star беспроводных наушников аналогичных гаджету с AliExpress.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Дом певицы Кэти Прайс может уйти с молотка за долги

Британская певица Кэти Прайс, похоже, нашла компромисс со своими кредиторами, которым она задолжала огромную сумму в 856 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Возросло число погибших при крушении парома в Ираке — уже 60 жертв

Жертвами крушения парома в Ираке стали уже 60 человек. Информацию уточнили представители гражданской обороны страны, передает Alhurra.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
Общество

В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию

В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено 20 марта в 11:38
Гаджеты

Intel впервые показала свою дискретную видеокарту

Судя по фото, видеокарта займет в корпусе ПК пространство двух слотов и предложит четыре видеовыхода.
Обновлено вчера в 00:59
Общество

Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян

Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика

Red Wings пострадала за SSJ 100

Росавиация заблокировала ей поставки канадских A220-300 Авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России, рассказали "Ъ" источники в авиаотрасли.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Зеленограде пять извергов изнасиловали 13-летнюю школьницу

Днем 21 марта в Зеленограде 13-летняя девочка шла в школу. Возле местной детской поликлиники на несовершеннолетнюю напали пять насильников.
Обновлено в 00:51
Политика

Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина

Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Обновлено в 00:39
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину

Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:34
Кино

В фильме «Сердце Пармы» снимутся Евгений Миронов и Федор Бондарчук

Как сообщил продюсер фильма Игорь Толстунов, к проекту присоединятся звезды российского кино - Евгений Миронов и Федор Бондарчук.
Обновлено в 00:52
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Владимир Зеленский
Украинский киноактёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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