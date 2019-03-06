Зеленский защитил от притеснения русский язык на УкраинеГазета.Ru вчера в 17:57

Русский язык не должен притесняться на Украине, заявил кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский. Накануне депутаты Верховной рады не стали принимать законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", внеся в него около 2 тыс. поправок.

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

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