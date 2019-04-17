Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатамиТК Звезда вчера в 18:36

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.

Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами

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