Политика
Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатамиТК Звезда вчера в 18:36
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
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Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В США водитель преднамеренно въехал в толпу людей после конфликта
По версии правоохранительных органов, 44-летний мужчина въехал в толпу людей после бытового конфликта.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Забайкальского края
В своем кабинете скончался от остановки сердца заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов.
Обновлено в 00:00
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Политика
Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 11:32
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Политика
Президент Эквадора: Ассанж принимал в посольстве в Лондоне хакеров
Президент Эквадора Ленин Морено заявил о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж несколько раз за последние годы встречался с различными хакерами.
Обновлено в 00:48
Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Путин потребовал скорее завершить стройку Восточного
Обновлено вчера в 07:03
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В США у девочки нашли десять раковых опухолей в глазу
Обновлено в 00:40
Здоровье
16-летняя котовчанка борется с раком в Москве и видит во сне школу
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Донбасс ждет российских паспортов
Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Кино
В Китае премьеру «Игры престолов» сократили на 6 минут
Обновлено вчера в 05:52
Музыка
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).
Обновлено вчера в 17:11
Футбол
«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов
Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Интернет
Facebook начала тестировать горизонтальную прокрутку новостной ленты
Как предполагает профильное интернет-издание Techcrunch, таким образом соцсеть хочет привлечь больше рекламодателей, которые должны привыкнуть к полноэкранному формату историй, на которые делается большая ставка.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»
Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
Обновлено вчера в 03:29
Финансы
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено вчера в 22:42