Политика

Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатамиТК Звезда вчера в 18:36

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
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Зеленский раздает билеты в фан-зону на стадионные дебаты с Порошенко

РЕН ТВвчера в 20:27

Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

РБК13 апреля в 21:59

Зеленский сообщил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

Life.ruвчера в 20:20

Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

RT на русскомвчера в 19:15

Зеленский: Порошенко хочет ограничить свободный доступ на стадионные дебаты

Газета.Ruвчера в 20:10

Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами

ТК Звездавчера в 18:36

Зеленский раздает билеты в фан-зону на дебаты с Порошенко

Мойка78вчера в 20:21
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Происшествия

В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В США водитель преднамеренно въехал в толпу людей после конфликта

По версии правоохранительных органов, 44-летний мужчина въехал в толпу людей после бытового конфликта.
Обновлено вчера в 20:48
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Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Обновлено вчера в 14:58
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия

BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных

Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Наука

Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле

Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Политика

Умер замруководителя администрации губернатора Забайкальского края

В своем кабинете скончался от остановки сердца заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов.
Обновлено в 00:00
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Политика

Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 11:32
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения

Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено вчера в 04:50
Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Политика

Президент Эквадора: Ассанж принимал в посольстве в Лондоне хакеров

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж несколько раз за последние годы встречался с различными хакерами.
Обновлено в 00:48
Политика

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Общество

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

СМИ узнали о возбуждении дела против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении российского предпринимателя Тельмана Исмаилова по заявлению БМ-Банка, на 100% принадлежащего ВТБ.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Путин потребовал скорее завершить стройку Восточного

Обновлено вчера в 07:03
Общество

Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В США у девочки нашли десять раковых опухолей в глазу

Обновлено в 00:40
Здоровье

16-летняя котовчанка борется с раком в Москве и видит во сне школу

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Донбасс ждет российских паспортов

Где 500 тысяч бланков российских паспортов уже лежат на тайных складах в Макеевке, а в Матвеевом Кургане (приграничном российском поселке) якобы уже спешно строится из модулей городок для сотрудников российской миграционной службы.
Обновлено вчера в 18:02
Кино

В Китае премьеру «Игры престолов» сократили на 6 минут

Обновлено вчера в 05:52
Музыка

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Народная артистка СССР Алла Пугачева выступит в среду в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).
Обновлено вчера в 17:11
Футбол

«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов

Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Интернет

Facebook начала тестировать горизонтальную прокрутку новостной ленты

Как предполагает профильное интернет-издание Techcrunch, таким образом соцсеть хочет привлечь больше рекламодателей, которые должны привыкнуть к полноэкранному формату историй, на которые делается большая ставка.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»

Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
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Финансы

Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%

Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке

Обновлено вчера в 22:42
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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