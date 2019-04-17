Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатамиТК Звезда вчера в 18:36

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.

Политика Ассанжу присудили награду Европарламента за свободу СМИ Награду получила представитель Ассанжа, лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж получил награду Европарламента за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галиции, передает ТАСС.

Наука В Перу найдены останки жертвенных морских свинок в ярких украшениях Новое любопытное археологическое открытие сделано в Перу: учёные обнаружили останки сотни морских свинок, принесённых в жертву инками.

Происшествия Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Общество Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.

Транспорт В России введут платные перекрестки В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).

Происшествия Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.

Происшествия На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.

Политика Донбасс встретит украинские выборы переходом на российские паспорта Покойный глава ДНР Александр Захарченко официально поставил крест на Минске-2 еще в январе 2016 года, когда с разницей в несколько дней принял решение о выдаче паспортов республиканского образца и проведении местных выборов без участия украинских партий.

Хоккей «Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.

Политика Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".

Общество Россияне стали лучше относиться к деятельности Иосифа Сталина Уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему.

Политика Стрелков: Войну в Донбассе Зеленский прекращать не намерен Экс-министр обороны ДНР уверил НСН, что с возможным приходом к власти Владимира Зеленского война в Донбассе не прекратится.

Политика КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50% Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.

Общество В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.

Экономика «Укрнафта» отсудила у России компенсацию за Крым Международный арбитраж в Гааге встал на сторону "Укрнафты" и принял решение удовлетворить ее иск к России по поводу утраты имущества в Крыму в 2014 году.

Технологии Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Происшествия Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.

Гаджеты Sony рассказала про PlayStation 5 Длительное время пользователи лишь гадали о том, как будет выглядеть новая приставка PlayStation 5 и какие у нее будут характеристики.

Политика NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.

Технологии Boston Dynamics показала буксировку грузовика упряжкой роботов Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.