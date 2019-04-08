Политика
Зеленский записал новое видео о дебатах с Порошенко на стадионеСлово и Дело 05:47
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего соперника по предвыборной гонке Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский на 19 апреля. Соответствующий видеоролик с призывом он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Политика
Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
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Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
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Температура воздуха в Московской области в пятницу и выходные дни местами будет опускаться до отрицательных значений, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
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Заместитель начальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков сообщил, что его ведомство рассматривает вопрос об отправке на переобучение водителей-новичков, передает ТАСС.
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Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Volkswagen сделает электрокроссовер с прямоугольным рулем
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Ставки букмекеров на лидера второго тура президентских выборов на Украине склонились в пользу Владимира Зеленского.
Обновлено в 11:49
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После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
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