Политика

Зеленский записал новое видео о дебатах с Порошенко на стадионеСлово и Дело 05:47

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего соперника по предвыборной гонке Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский на 19 апреля. Соответствующий видеоролик с призывом он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Вести.Ru10:05

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РБК05:09

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Коммерсантъ05:57

Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко 19 апреля

РИА Новости05:16

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля

Газета.Ru08:25

Зеленский собирается провести дебаты с Порошенко 19 апреля

RT на русском05:00

Зеленский намерен провести дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский» 19 апреля

ТАСС05:00
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Политика

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В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.
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Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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