Зеленский записал новое видео о дебатах с Порошенко на стадионеСлово и Дело 05:47

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего соперника по предвыборной гонке Петра Порошенко на дебаты на НСК Олимпийский на 19 апреля. Соответствующий видеоролик с призывом он опубликовал на своей странице в Facebook.

Зеленский записал новое видео о дебатах с Порошенко на стадионе

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