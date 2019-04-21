Политика
Зеленский заявил о возможной отставке генпрокурора Украины ЛуценкоРБК 15:44
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий по данным экзитполов во втором туре выборов, планирует отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом он заявил на пресс-конференции в своем избирательном штабе, передает корреспондент РБК.
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