Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тема спора — сроки сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта.

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

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