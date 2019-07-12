Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром ДнепраNews.ru 07:36

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тема спора — сроки сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта.
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Зеленский взял пример с Путина

Lenta.ru11:02

Зеленский заключил пари с мэром Днепра о сроках открытия моста в городе

РБК07:52

Пари: Зеленский прокатится по мосту на КамАЗе, как Путин

Вести.Ru08:42

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Газета.Ru11:56

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Известия07:39

Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста

RT на русском07:29

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

РИА Новости07:16
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Гаджеты

В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2

На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

«Калашников» показал этапы проектирования АК-12 на видео

Концерн «Калашников» опубликовал видеоролик с пошаговым проектированием новейшего российского автомата АК-12.
Обновлено в 13:15
Финансы

Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 0,41 копейки — до 71,0114 рубля, курс доллара увеличился на 2,6 копейки, до 63,0204 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Политика

Медведев сообщил о решении снизить НДС на фрукты и ягоды до 10%

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях, что принял решение снизить ставку налога на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено вчера в 12:39
Футбол

«Реал» планирует подписать Погба в последние дни трансферного окна

Обновлено в 13:17
Экономика

В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России

Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
Обновлено в 06:01
Спорт

Росгвардия решила бороться с биатлоном в стране

"Росгвардия не даёт лицензии из-за угрозы уголовной ответственности" О том, как сложившуюся проблему пытается решить Ханты-Мансийск и где тренируются спортсмены одного из главных биатлонных регионов страны, News.ru расспросил исполнительного директора Федерации биатлона Югры, мастера спорта международного класса Эдуарда Рябова.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Обновлено в 00:58
Экономика

Дмитрий Медведев заявил о планах возродить типовое проектирование

Каждый регион страны имеет потенциал для наращивания строительства объектов в рамках национальных проектов, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Здоровье

Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

Обновлено в 10:16
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Наука

Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат

Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Интернет

В Google признались, что прослушивают пользователей

Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
Политика

Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика

Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко

Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Экономика

В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%

Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 05:34
Политика

Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Финансы

Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей»

В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли

Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Борис Альбертович Филатов
Украинский журналист
Украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике, народный депутат Украины VIII созыва в 2014-2015 гг., городской голова Днепра.
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