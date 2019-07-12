Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром ДнепраNews.ru 07:36
Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тема спора — сроки сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
«Калашников» показал этапы проектирования АК-12 на видео
Концерн «Калашников» опубликовал видеоролик с пошаговым проектированием новейшего российского автомата АК-12.
Обновлено в 13:15
Финансы
Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 0,41 копейки — до 71,0114 рубля, курс доллара увеличился на 2,6 копейки, до 63,0204 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Политика
Медведев сообщил о решении снизить НДС на фрукты и ягоды до 10%
Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях, что принял решение снизить ставку налога на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России
Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
Обновлено в 06:01
Спорт
Росгвардия решила бороться с биатлоном в стране
"Росгвардия не даёт лицензии из-за угрозы уголовной ответственности" О том, как сложившуюся проблему пытается решить Ханты-Мансийск и где тренируются спортсмены одного из главных биатлонных регионов страны, News.ru расспросил исполнительного директора Федерации биатлона Югры, мастера спорта международного класса Эдуарда Рябова.
Обновлено в 04:41
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Экономика
Дмитрий Медведев заявил о планах возродить типовое проектирование
Каждый регион страны имеет потенциал для наращивания строительства объектов в рамках национальных проектов, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:24
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
Обновлено в 10:16
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Наука
Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат
Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Интернет
В Google признались, что прослушивают пользователей
Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко
Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Экономика
В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%
Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 05:34
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Политика
ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.
Обновлено в 12:46
Финансы
Рубль и нефть укрепились, но фондовый рынок во власти «медведей»
В четверг на российском фондовом рынке продавцы оказались сильнее покупателей, несмотря на подросшие нефтяные цены и прилично укрепляющийся рубль.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Трех из четверых перевернувшихся на катамаране в КЧР туристов спасли
Трех из четверых туристов, перевернувшихся на катамаране при сплаве по горной реке в Карачаево-Черкесии, спасли из реки, еще одного ищут, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00