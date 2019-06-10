Политика

Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.
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Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, заявила
 его пресс-секретарь Юлия Мендель.
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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