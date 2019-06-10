Политика
Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56
Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым уволить всех глав областных государственных администраций, заменив их новыми специалистами, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель.Коммерсантъ15:15
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика
Зеленского обозвали губернатором Малороссии
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Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
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Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
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Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на «кресты»
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Чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что Себастьян Феттель абсолютно заслуженно получил штраф за эпизод в борьбе с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Канады.
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Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
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В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23