Зеленский решил уволить всех губернаторовBFM.ru 09:56

с чего всё началось

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены. На их места необходимо назначить новых политиков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает ТАСС.

Политика Зеленского обозвали губернатором Малороссии В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.

Политика СМИ сообщили о возможной отставке посла США в России Хантсмана Американское издание The Atlantic 10 июня сообщило о возможной отставке посла США в России Джона Хантсмана.

Футбол Сборная Канады обыграла команду Камеруна на женском ЧМ Сборная Канады обыграла команду Камеруна в матче группового этапа чемпионата мира по футболу среди женщин.

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Футбол Черчесов высказался о сборной Кипра Черчесов считает, что россиян ждет непростой матч, поскольку сборная Кипра – сильная и хорошо организованная команда.

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